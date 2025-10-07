الأخضر يختتم استعداده لمواجهة إندونيسيا.. غدًا الملك سلمان وولي العهد يبعثان رسالة شفهية لملك المغرب الصحة توضح خطوات العناية بالنفس بعد الصدمة كرسي د. المهنا يدشن الجلسات الحوارية بلقاء الأمير تركي الفيصل تقويم التعليم توضح خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات أمير الشرقية يرعى غدًا انطلاق فعاليات معرض الحرف والأعمال اليدوية 2025 تمديد فترة التقديم على جائزة التميز 2025 بجامعة الإمام محمد بن سعود انهيار أرضي يجرف حافلة ويودي بحياة 15 شخصًا بالهند الأخضر يواجه إندونيسيا غدًا بافتتاح الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم التحف اليابانية تزيّن أجنحة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
اختتم المنتخب السعودي مساء اليوم، تحضيراته لمواجهة منتخب إندونيسيا، التي ستقام مساء غدٍ الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.
ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث اشتملت الحصة على تمارين الإحماء، ثم تمارين المربعات، تلتها تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن تُختتم بتقسيمة على نصف الملعب.
يُذكر أن المنتخب السعودي يوجد في المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، إذ يتطلع المنتخب إلى حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.