الأخضر يختتم استعداده لمواجهة إندونيسيا.. غدًا

اختتم المنتخب السعودي مساء اليوم، تحضيراته لمواجهة منتخب إندونيسيا، التي ستقام مساء غدٍ الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث اشتملت الحصة على تمارين الإحماء، ثم تمارين المربعات، تلتها تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن تُختتم بتقسيمة على نصف الملعب.

يُذكر أن المنتخب السعودي يوجد في المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، إذ يتطلع المنتخب إلى حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.