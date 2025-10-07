Icon

الأخضر يختتم استعداده لمواجهة إندونيسيا.. غدًا Icon الملك سلمان وولي العهد يبعثان رسالة شفهية لملك المغرب Icon الصحة توضح خطوات العناية بالنفس بعد الصدمة Icon كرسي د. المهنا يدشن الجلسات الحوارية بلقاء الأمير تركي الفيصل Icon تقويم التعليم توضح خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات Icon أمير الشرقية يرعى غدًا انطلاق فعاليات معرض الحرف والأعمال اليدوية 2025 Icon تمديد فترة التقديم على جائزة التميز 2025 بجامعة الإمام محمد بن سعود Icon انهيار أرضي يجرف حافلة ويودي بحياة 15 شخصًا بالهند Icon الأخضر يواجه إندونيسيا غدًا بافتتاح الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم Icon التحف اليابانية تزيّن أجنحة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن ملحق تصفيات كأس العالم

الأخضر يختتم استعداده لمواجهة إندونيسيا.. غدًا

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٦ مساءً
الأخضر يختتم استعداده لمواجهة إندونيسيا.. غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اختتم المنتخب السعودي مساء اليوم، تحضيراته لمواجهة منتخب إندونيسيا، التي ستقام مساء غدٍ الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

ميدانيًا، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث اشتملت الحصة على تمارين الإحماء، ثم تمارين المربعات، تلتها تدريبات تكتيكية متنوعة، قبل أن تُختتم بتقسيمة على نصف الملعب.

قد يهمّك أيضاً
طيران إندونيسيا: زيادة الرحلات الجوية بين المملكة ومدينة بالي

طيران إندونيسيا: زيادة الرحلات الجوية بين المملكة ومدينة بالي

رينارد يُعادل إنجاز فاندرليم مع الأخضر

رينارد يُعادل إنجاز فاندرليم مع الأخضر

يُذكر أن المنتخب السعودي يوجد في المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، إذ يتطلع المنتخب إلى حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال عنيف بقوة 6.1 درجات يضرب إقليم الملوك بإندونيسيا
العالم

زلزال عنيف بقوة 6.1 درجات يضرب إقليم...

العالم
لقطات صادمة من انهيار مدرسة على الطلاب إثر زلزال إندونيسيا
العالم

لقطات صادمة من انهيار مدرسة على الطلاب...

العالم
الأخضر يواجه إندونيسيا غدًا بافتتاح الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم
الرياضة

الأخضر يواجه إندونيسيا غدًا بافتتاح الملحق الآسيوي...

الرياضة