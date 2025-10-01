انخفاض عقود خام برنت عند التسوية

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت الأربعاء بمقدار (68 سنتًا)، أي ما يعادل (1.03%)، لتسجل عند التسوية (65.35 دولارًا) للبرميل.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الضبابية بشأن توقعات الطلب العالمي على النفط، إلى جانب الضغوط الناجمة عن وفرة المعروض وبيانات اقتصادية ضعيفة من بعض الاقتصادات الكبرى.