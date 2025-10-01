Icon

الدولار يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع Icon الأمم المتحدة تدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان Icon انخفاض عقود خام برنت عند التسوية Icon لقطات مذهلة لجريان السيول في بيشة Icon الحقيل يتفقد المشاريع التنموية بحفر الباطن ويدشّن مشروعات بـ 2,6 مليار ريال Icon النصر يفوز على الزوراء العراقي بدوري أبطال آسيا 2 Icon أم القرى تنشر نص قرار إنذار ملاك العقارات المتخلفين عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول Icon برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يُعلن انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني Icon المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر أبشر Icon السعودية وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

انخفاض عقود خام برنت عند التسوية

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤١ صباحاً
انخفاض عقود خام برنت عند التسوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت الأربعاء بمقدار (68 سنتًا)، أي ما يعادل (1.03%)، لتسجل عند التسوية (65.35 دولارًا) للبرميل.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الضبابية بشأن توقعات الطلب العالمي على النفط، إلى جانب الضغوط الناجمة عن وفرة المعروض وبيانات اقتصادية ضعيفة من بعض الاقتصادات الكبرى.

قد يهمّك أيضاً
أسعار النفط تتراجع وبرنت دون 70 دولاراً

أسعار النفط تتراجع وبرنت دون 70 دولاراً

تراجع أسعار النفط وبرنت بـ 95 دولاراً للبرميل

تراجع أسعار النفط وبرنت بـ 95 دولاراً للبرميل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد