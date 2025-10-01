الدولار يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع الأمم المتحدة تدعو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان انخفاض عقود خام برنت عند التسوية لقطات مذهلة لجريان السيول في بيشة الحقيل يتفقد المشاريع التنموية بحفر الباطن ويدشّن مشروعات بـ 2,6 مليار ريال النصر يفوز على الزوراء العراقي بدوري أبطال آسيا 2 أم القرى تنشر نص قرار إنذار ملاك العقارات المتخلفين عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يُعلن انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني المرور: 8 خطوات لنقل اللوحات عبر أبشر السعودية وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت الأربعاء بمقدار (68 سنتًا)، أي ما يعادل (1.03%)، لتسجل عند التسوية (65.35 دولارًا) للبرميل.
ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الضبابية بشأن توقعات الطلب العالمي على النفط، إلى جانب الضغوط الناجمة عن وفرة المعروض وبيانات اقتصادية ضعيفة من بعض الاقتصادات الكبرى.