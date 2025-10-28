انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة 9 آلاف شخصية من قادة السياسة والاقتصاد

وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا وظائف شاغرة بـ فروع مصرف الراجحي 31 وظيفة شاغرة في مجموعة الراشد وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي السعودية تقود التحول الاقتصادي في الخليج ووجهة استراتيجية لاستثمارات جي بي مورغان أمازون تستعد لإلغاء 30 ألف وظيفة اعتبارًا من اليوم زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة وغبار على عدة مناطق أمانة الرياض تسجل 10 ملايين ساعة عمل آمنة في التشغيل والصيانة
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة 9 آلاف شخصية من قادة السياسة والاقتصاد.
ويستقطب المؤتمر أكثر من 8000 مشارك و650 متحدثٍ بارز من خلال 250 جلسة حوارية مع توقع اتفاقيات تتجاوز قيمتها الـ60 مليار دولار؛ مما يُعزّز مكانة الرياض مركزًا عالميًا رائدًا يجمع القياديين والمبتكرين من مختلف دول العالم؛ لتحويل الرؤى إلى إستراتيجيات عملية تُشكّل مستقبل الاستثمار.
وسيشهد المؤتمر خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر، مجموعة متنوعة من الجلسات التي ستتناول موضوعات حيوية مثل: تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الإنتاجية، وتكوين الثروة في ظل تزايد عدم المساواة، والآثار الجيواقتصادية لندرة الموارد، والتحولات الديموغرافية التي تُعيد تشكيل القوى العاملة المستقبلية، إلى جانب إستراتيجيات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.