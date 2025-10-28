Icon

وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة بـ فروع مصرف الراجحي Icon 31 وظيفة شاغرة في مجموعة الراشد Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon السعودية تقود التحول الاقتصادي في الخليج ووجهة استراتيجية لاستثمارات جي بي مورغان Icon أمازون تستعد لإلغاء 30 ألف وظيفة اعتبارًا من اليوم Icon زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب شمال مصر Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وأتربة وغبار على عدة مناطق Icon أمانة الرياض تسجل 10 ملايين ساعة عمل آمنة في التشغيل والصيانة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة 9 آلاف شخصية من قادة السياسة والاقتصاد

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة 9 آلاف شخصية من قادة السياسة والاقتصاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء مبادرة مستقبل الاستثمار بمشاركة 9 آلاف شخصية من قادة السياسة والاقتصاد.

ويستقطب المؤتمر أكثر من 8000 مشارك و650 متحدثٍ بارز من خلال 250 جلسة حوارية مع توقع اتفاقيات تتجاوز قيمتها الـ60 مليار دولار؛ مما يُعزّز مكانة الرياض مركزًا عالميًا رائدًا يجمع القياديين والمبتكرين من مختلف دول العالم؛ لتحويل الرؤى إلى إستراتيجيات عملية تُشكّل مستقبل الاستثمار.

قد يهمّك أيضاً
مبادرة مستقبل الاستثمار تختتم أعمالها باستثمارات تصل إلى 17.9 مليار دولار

مبادرة مستقبل الاستثمار تختتم أعمالها باستثمارات تصل إلى 17.9 مليار دولار

خالد الفالح: التحديات الاقتصادية العالمية نقاط قوة للسعودية

خالد الفالح: التحديات الاقتصادية العالمية نقاط قوة للسعودية

جلسات متنوعة

وسيشهد المؤتمر خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر، مجموعة متنوعة من الجلسات التي ستتناول موضوعات حيوية مثل: تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الإنتاجية، وتكوين الثروة في ظل تزايد عدم المساواة، والآثار الجيواقتصادية لندرة الموارد، والتحولات الديموغرافية التي تُعيد تشكيل القوى العاملة المستقبلية، إلى جانب إستراتيجيات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد