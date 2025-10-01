Icon

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
انفجارات في ميونيخ وانتشار للشرطة
المواطن - فريق التحرير

شهدت مدينة ميونيخ الألمانية صباح الأربعاء انتشارًا مكثفًا لقوات الشرطة ورجال الإطفاء على طول طريق ليرشيناور شتراسه الرئيسي، وسط أجواء من الغموض بشأن ملابسات الحادث.

وأكد متحدث باسم الشرطة الألمانية أنه لا توجد مخاطر مباشرة على السكان أو على زوار المدينة التي تستعد لاستقبال فعاليات مهرجان أكتوبر الشهير، موضحًا أن إغلاق الطريق بشكل واسع جاء نتيجة عمليات أمنية متواصلة.

دوي انفجارات

وبحسب ما نقلته صحيفة بيلد الألمانية، فقد سمع دوي انفجارات وأصوات إطلاق نار في المنطقة، كما تم العثور على جثة شخص واحد، فيما أصيب آخر بجروح خطيرة ناجمة عن طلقات نارية.

ويأتي هذا الحادث في ظل مخاوف أمنية متكررة شهدتها ألمانيا خلال السنوات الأخيرة، حيث تعرضت البلاد لسلسلة من الهجمات العنيفة. ففي ديسمبر الماضي، قُتل ستة أشخاص وأصيب نحو 200 آخرين جراء هجوم دهس بسيارة في سوق لهدايا عيد الميلاد بمدينة ماجديبورج، نفذه طبيب أُلقي القبض عليه لاحقًا.

كما سجلت عدة مدن ألمانية خلال الأشهر الماضية من عام 2025 حوادث طعن واعتداءات متفرقة، ما أعاد إلى الواجهة الجدل الدائر حول ملف الأمن والهجرة.

