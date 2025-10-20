بالفيديو.. المغرب يفوز على الأرجنتين ويتوج بكأس العالم للشباب

تُوّج منتخب المغرب بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025 المقامة في تشيلي، بعد فوزه بنتيجة (2 ـ صفر) على منتخب الأرجنتين في النهائي الذي أقيم على ملعب “ناسيونال خوليو مارتينيز برادانوس” في العاصمة سانتياجو.

وافتتح ياسر زابيري التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة (12) من ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، ثم ضاعف النتيجة في الدقيقة (29).

وتماسك دفاع المغرب في الشوط الثاني ليحبط كل محاولات الأرجنتين لتقليص الفارق، مع تألق حارس المرمى إبراهيم جوميز الذي تصدى في الوقت بدل الضائع لضربة رأس من إيان سوبيابري.