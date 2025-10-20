زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب شرق روسيا بالفيديو.. المغرب يفوز على الأرجنتين ويتوج بكأس العالم للشباب دراسة تحذر من تأثير تلوث الهواء على نمو دماغ الأطفال ارتفاع أسعار الذهب عالميًا أمطار وسحب رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 4 كيلو قات في جازان تقديم موعد صرف معاشات نوفمبر سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في كرري بالخرطوم حريق محدود في مرفق تعليمي بحي التعاون في الرياض الخليج يتغلب على الرياض برباعية في دوري روشن
تُوّج منتخب المغرب بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025 المقامة في تشيلي، بعد فوزه بنتيجة (2 ـ صفر) على منتخب الأرجنتين في النهائي الذي أقيم على ملعب “ناسيونال خوليو مارتينيز برادانوس” في العاصمة سانتياجو.
وافتتح ياسر زابيري التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة (12) من ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، ثم ضاعف النتيجة في الدقيقة (29).
🟣🎥 تقرير خاص | المغرب يحقق إنجازا تاريخيا ويتوج بلقب كأس العالم تحت 20 عاما بفوزه على الأرجنتين 2 – 0
🎙️ تقرير | يوسف سهيلي pic.twitter.com/bEIjtrrsEW
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) October 20, 2025
وتماسك دفاع المغرب في الشوط الثاني ليحبط كل محاولات الأرجنتين لتقليص الفارق، مع تألق حارس المرمى إبراهيم جوميز الذي تصدى في الوقت بدل الضائع لضربة رأس من إيان سوبيابري.