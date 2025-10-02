Icon

مساعي تفوز بمنحة برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي في دورتها العاشرة Icon بدء تطبيق أعمال المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعِمَارَة السعودية في 7 مدن Icon هيئة العقار تُنفذ 44 جولة رقابية مشتركة خلال سبتمبر Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا Icon القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان Icon ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز Icon أمطار على منطقة الباحة حتى المساء  Icon السياحة تطلق خدمة ترخيص النزل خلال موسم الحج المؤقتة في مكة والمدينة Icon درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 43 والسودة 12 Icon 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بدء تطبيق أعمال المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعِمَارَة السعودية في 7 مدن

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٢ مساءً
بدء تطبيق أعمال المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعِمَارَة السعودية في 7 مدن
المواطن - فريق التحرير

بدأت الجهات المعنية تطبيق أعمال المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعِمَارَة السعودية، والتي تشمل المشاريع الحكومية الكبرى والمباني التجارية في 7 مدن وهي الدمام، الخبر، القطيف، حائل، الباحة، المدينة المنورة، ونجران.

وتنضم تلك المدن إلى أبها والطائف والأحساء التي تمت في أعمال المرحلة الأولى ضمن إطلاق خريطة العمارة السعودية من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنه العليا للموجهات التصميمية للعمارة السعودية – حفظه الله –، في شهر مارس الماضي والتي شملت 19 طرازًا معماريًا مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية للمملكة، في إطار جهوده – حفظه الله- لتعزيز الإرث العمراني وتحسين جودة الحياة وتطوير المشهد الحضري في المدن السعودية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

يذكر أنه قد تزامن مع إطلاق العمارة السعودية تأسيس استديوهات تصميمية تقوم بدور أساسي وداعم في توجيه العملية التصميمية كونها مراكز فنية متخصصة تابعة لهيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية وأمانات المناطق.

جدير بالذكر أن خريطة العِمَارَة السعودية، تشمل 19 طرازًا معماريًا مستوحى من الخصائص الجغرافية والثقافية للمملكة، كما تم تحديد كل طراز بناءً على الدراسات العمرانية والتاريخية التي تعكس أنماط البناء المتوارثة عبر الأجيال، وهي: العِمَارَة النجدية، العِمَارَة النجدية الشمالية، عِمَارَة ساحل تبوك، عِمَارَة المدينة المنورة، عِمَارَة ريف المدينة المنورة، العِمَارَة الحجازية الساحلية، عِمَارَة الطائف، عِمَارَة جبال السروات، عِمَارَة أصدار عسير، عِمَارَة سفوح تهامة، عِمَارَة ساحل تهامة، عِمَارَة مرتفعات أبها، عِمَارَة جزر فرسان، عِمَارَة بيشة الصحراوية، عِمَارَة نجران، عِمَارَة واحات الأحساء، عِمَارَة القطيف، عِمَارَة الساحل الشرقي، العِمَارَة النجدية الشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد