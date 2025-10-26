Icon

في نسخته التاسعة

برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدًا

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٥ مساءً
برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدًا
المواطن - فريق التحرير

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تنطلق غدًا في مدينة الرياض، النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، تحت شعار “مفتاح الازدهار”، ويستمر حتى 30 أكتوبر 2025م.

وسيعقد المؤتمر يوم 27 أكتوبر، جلسات مغلقة لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات مع عدد من المفكرين، والخبراء، فيما سيشهد المؤتمر خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر، مجموعة متنوعة من الجلسات التي ستتناول موضوعات حيوية مثل: تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الإنتاجية، وتكوين الثروة في ظل تزايد عدم المساواة، والآثار الجيواقتصادية لندرة الموارد، والتحولات الديموغرافية التي تُعيد تشكيل القوى العاملة المستقبلية، إلى جانب إستراتيجيات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.

وسيركز المؤتمر على التحديات التي تُعيق التقدم من خلال استعراض “تناقضات الابتكار”، وستناقش الجلسات كيف تدفع التطورات في التقنية والسياسات عجلة النمو، وكيف تُتيح طفرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة فرصًا جديدة، إضافة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية، وتفاوت الموارد على التواصل العالمي.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من (8000) مشاركٍ و(650) متحدثٍ بارز من خلال (250) جلسة حوارية؛ مما يُعزّز مكانة الرياض مركزًا عالميًا رائدًا يجمع القياديين والمبتكرين من مختلف دول العالم؛ لتحويل الرؤى إلى إستراتيجيات عملية تُشكّل مستقبل الاستثمار.

