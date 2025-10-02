فرنسا تغلق برج إيفل بسبب الإضرابات ضد التقشف خالد بن سلمان يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزير الدفاع القطري هل النحافة المفرطة أخطر على الصحة من زيادة الوزن؟ برعاية وزير الداخلية.. البسامي يشهد الحفل الختامي لبطولة التحدي للفرق التكتيكية بعسير انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بأكثر من 23 فعالية سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية للمتضررين من الزلزال في أفغانستان إسبانيا تسجّل 3832 وفاة بسبب الحر في 2025 الداخلية تنفذ مسارات لتنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الأمنية لقطاعاتها تحذير أمني بشأن هواتف آيفون 17 مصاحف نادرة بمتحف القرآن الكريم بمكة المكرمة
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي اليوم الحفل الختامي لبطولة التحدي للفرق التكتيكية للقطاعات الأمنية، وتكريم الحاصلين على المراكز الأولى والمتميزين في المهارات الفردية، التي نظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، وأقيمت في مركز تدريب حرس الحدود بمنطقة عسير.
وجمعت البطولة، التي استمرت (5) أيام خلال الفترة من 6 إلى 10 ربيع الآخر 1447 هـ، (14) فريقًا يمثلون ثمانية قطاعات أمنية، تنافسوا في مسابقات رئيسة شملت: منافسة الهجوم، والمنافسة التكتيكية، ومنافسة الموانع، ومنافسة البرج.
وهدفت البطولة إلى صقل المهارات التكتيكية لرجال الأمن، ورفع مستوى الكفاءة والجاهزية الميدانية، وتعزيز قدرات القطاعات الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد والإسهام في دعم منظومة الأمن الوطني.