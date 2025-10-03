Icon

بريطانيا في حالة تأهب قصوى عقب هجوم أمام كنيس يهودي Icon انحراف مركبة أمنية وسقوطها من جسر أثناء أداء مهامها بالرياض Icon العاشرة مساء الأحد.. ترامب يمنح حماس “الفرصة الأخيرة” Icon القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 54 كيلو قات في عسير Icon أسعار الغذاء العالمية تنخفض في سبتمبر Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي بعد 10 سبتمبر Icon المدينة المنورة تتصدر معدلات إشغال مرافق الضيافة السياحية للنصف الأول من 2025 Icon تعديل مدة استحقاق الأم المطلقة للدعم السكني إلى عام واحد Icon عروض للهجانة وفرضيات ضمن مشاركة الأمن العام في معرض الصقور والصيد السعودي Icon 53 مادة.. تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

بريطانيا في حالة تأهب قصوى عقب هجوم أمام كنيس يهودي

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٤ مساءً
بريطانيا في حالة تأهب قصوى عقب هجوم أمام كنيس يهودي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رفعت السلطات البريطانية حالة التأهب الأمني، الجمعة، عقب هجوم دموي وقع أمام كنيس يهودي في مدينة مانشستر، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين. وأكدت الشرطة أن بعض الإصابات قد تكون ناتجة عن إطلاق نار من قِبل قوات الأمن أثناء محاولتها التصدي للمهاجم.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خلال زيارته موقع الحادث في شمال غربي إنجلترا، عن تعزيز الإجراءات الأمنية في دور العبادة اليهودية على مستوى البلاد، مؤكداً التزام الحكومة بحماية المجتمعات الدينية.

قد يهمّك أيضاً
وزيرة داخلية بريطانيا: حادث دهس المصلين بلندن عمل إرهابي

وزيرة داخلية بريطانيا: حادث دهس المصلين بلندن عمل إرهابي

ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا

ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا

هجوم الخميس

وقع الهجوم مساء الخميس، تزامناً مع يوم الغفران (كيبور)، أحد أهم الأعياد في التقويم اليهودي. وأسفر الحادث عن مقتل منفذه، جهاد الشامي، وهو مواطن بريطاني من أصل سوري، فيما وصفته السلطات بأنه “عمل إرهابي”.

وأكدت وزيرة الداخلية، شبانة محمود، أن البلاد في “حالة تأهب قصوى”، مشيرة إلى نشر موارد شرطية إضافية في مختلف أنحاء بريطانيا. وقالت: “أولويتنا القصوى هي ضمان سلامة المواطنين”.

من جانبها، كشفت شرطة مانشستر الكبرى أن أحد القتيلين ربما أصيب بطلق ناري أطلقته قوات الأمن خلال مواجهة المهاجم، كما أصيب أحد الجرحى برصاصة. وأوضح قائد الشرطة، ستيفن واتسون، أن تقريراً أولياً من الطب الشرعي أظهر أن أحد الضحايا توفي نتيجة جروح تتطابق مع إصابة بالرصاص.

وأضاف واتسون أن المهاجم لم يكن يحمل سلاحاً نارياً، ما يرجح أن تكون بعض الإصابات “نتيجة مأساوية وغير متوقعة” خلال عملية التصدي للهجوم الذي وصفه بـ”الوحشي”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد