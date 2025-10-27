بوابة رقميّة تتيح الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مختلف المدن السعودية

تواصل وزارة البلديات والإسكان جهودها في تمكين المستثمرين من الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، عبر بوابة “فرص” التي تُعد من المبادرات الرقميّة الرائدة في منظومة القطاع البلدي، تحت شعار “في مدينتك فرص”.

وتهدف البوابة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية ورفع كفاءة استخدامها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني، من خلال تمكين المستثمرين من الوصول المباشر إلى الفرص المطروحة وتقديم العروض إلكترونيًا بطريقة شفافة وسهلة.

وتغطي الفرص المطروحة عبر البوابة نطاقًا واسعًا من مجالات الاستثمار في المملكة، تشمل الأنشطة الزراعية والحيوانية، والصناعية، والتجارية، والتعليمية، والبيئية، والمالية، والخدمات العامة، والصحية، والصيانة والتركيب، والمرافق العامة، والأنشطة الرياضية، والترفيهية، والسياحية، والنقل، والمركبات، والتشييد، وإدارة العقارات، والأنشطة الاجتماعية، إلى جانب مشاريع نوعية مثل الأبراج المائية والمرافئ والمتنزهات الوطنية، ويعكس هذا التنوع الحرص على تعزيز جاذبية المدن السعودية وتحقيق تنمية عمرانية واقتصادية متوازنة.

وتتيح البوابة مجموعة من الخدمات التي تُسهل على المستثمرين استكشاف الفرص وتقديم الطلبات ومتابعتها عبر خطوات رقمية متكاملة، مع إمكانية الاطلاع على العقود والمنافسات الجارية، والبحث الذكي عن الفرص بحسب الموقع والنشاط ونوع الاستثمار حتى توقيع العقود إلكترونيًا.

وتوفر “فرص” واجهة رقمية ذكية تُسهم في تسريع الإجراءات الاستثمارية وتحفيز نمو المشاريع النوعية، إضافةً إلى تعزيز الثقة بجدوى الاستثمار في الأصول البلدية، وجذب شركاء جدد من القطاع الخاص والمجتمع المحلي إلى السوق، كما تسلط المنصة الضوء على المزايا التنافسية التي تقدمها الوزارة، وتُبرز جهودها في تفعيل الأصول البلدية بطريقة تحقق التنمية المستدامة وتحسن جودة الحياة في المدن السعودية.

وتؤدي البوابة دورًا محوريًا في دعم الشراكة مع القطاع الخاص من خلال طرح فرص استثمارية قابلة للتنفيذ تُسهم في تنويع مصادر الدخل، وخلق بيئة عمرانية أكثر جاذبية وتكاملًا، مع عرض نماذج لمشاريع استثمارية ناجحة تم تنفيذها على أرض الواقع.

وتُجسّد “فرص” توجه الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل في منظومة العمل البلدي، عبر توفير أدوات استثمارية حديثة تُمكّن المستثمرين من المشاركة الفاعلة في تنمية المدن وتعزيز كفاءة الأصول، بما يعزز مكانة المملكة كبيئة استثمارية واعدة ومستدامة.

ويمكن الاطلاع على الفرص الاستثمارية والخدمات التي تقدمها البوابة عبر الرابط: https://furas.momah.gov.sa/ar.