مؤشر الدولار يرتفع مدعومًا بتراجع الين حساب المواطن: يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية الخميس آخر موعد للتقديم عبر التوازن العقاري لشراء أراضي سكنية بالرياض بيع شاهين فرخ بـ 120 ألف ريال في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان برامج حماية الغطاء النباتي تُسهم في انتشار الطلح بأودية تيماء والقليبة التدريبات الرياضية أفضل علاج لأوجاع التهاب مفاصل الركبة إيداع الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل معاصر الزيتون بالجوف تواكب زيادة الإنتاج وتلبي الطلب العالي للمزارعين مسؤول فيتنامي يتحرش بموظفة كورية خلال زيارة رسمية!
أقيمت أمس الليلة التاسعة من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي ينظمه النادي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويتزامن مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل.
وشهدت الليلة الماضية بيع فرخ شاهين طرح المظيلف للطاروحين فواز صالح الجحدلي, وسلطان سليم الجحدلي، بدأت المزايدة عليه بمبلغ (50) ألف ريال، وتم بيعه بـ(120) ألف ريال.
ويقتصر مزاد نادي الصقور السعودي على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس والصقر الحر حفاظًا على استدامتهما.
ويقدِّم النادي حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تخصيص جوائز للطواريح في ختام لياليه، دعمًا لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.
ويُعد المزاد وجهة رئيسة لصقور الطرح المحلي، يرسخ الهوية الثقافية للمملكة، وينقل خبرات الصقارة إلى الأجيال الجديدة، ويحقق رافدًا اقتصاديًا لمئات الطواريح المشاركين فيه.