Icon

مؤشر الدولار يرتفع مدعومًا بتراجع الين Icon حساب المواطن: يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية Icon الخميس آخر موعد للتقديم عبر التوازن العقاري لشراء أراضي سكنية بالرياض Icon بيع شاهين فرخ بـ 120 ألف ريال في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور Icon تاكايتشي تصبح أول رئيسة وزراء باليابان Icon برامج حماية الغطاء النباتي تُسهم في انتشار الطلح بأودية تيماء والقليبة Icon التدريبات الرياضية أفضل علاج لأوجاع التهاب مفاصل الركبة Icon إيداع الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل Icon معاصر الزيتون بالجوف تواكب زيادة الإنتاج وتلبي الطلب العالي للمزارعين Icon مسؤول فيتنامي يتحرش بموظفة كورية خلال زيارة رسمية! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بيع شاهين فرخ بـ 120 ألف ريال في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
بيع شاهين فرخ بـ 120 ألف ريال في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أقيمت أمس الليلة التاسعة من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي ينظمه النادي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويتزامن مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل.

وشهدت الليلة الماضية بيع فرخ شاهين طرح المظيلف للطاروحين فواز صالح الجحدلي, وسلطان سليم الجحدلي، بدأت المزايدة عليه بمبلغ (50) ألف ريال، وتم بيعه بـ(120) ألف ريال.

قد يهمّك أيضاً
صقر طبرجل يحطم الرقم القياسي في مزاد نادي الصقور

صقر طبرجل يحطم الرقم القياسي في مزاد نادي الصقور

411 ألف ريال حصيلة الليلة الـ 11 لمزاد نادي الصقور

411 ألف ريال حصيلة الليلة الـ 11 لمزاد نادي الصقور

ويقتصر مزاد نادي الصقور السعودي على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس والصقر الحر حفاظًا على استدامتهما.

ويقدِّم النادي حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تخصيص جوائز للطواريح في ختام لياليه، دعمًا لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.

ويُعد المزاد وجهة رئيسة لصقور الطرح المحلي، يرسخ الهوية الثقافية للمملكة، وينقل خبرات الصقارة إلى الأجيال الجديدة، ويحقق رافدًا اقتصاديًا لمئات الطواريح المشاركين فيه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بيع 3 شواهين بـ 585 ألف ريال في الليلة السادسة من مزاد نادي الصقور
السعودية اليوم

بيع 3 شواهين بـ 585 ألف ريال...

السعودية اليوم
بيع فرخ شاهين بـ119 ألف ريال في الليلة الثامنة لمزاد نادي الصقور
السعودية اليوم

بيع فرخ شاهين بـ119 ألف ريال في...

السعودية اليوم