بيع شاهين فرخ بـ 136 ألف ريال في الليلة الـ14 لمزاد نادي الصقور توضيح من التأمينات بشأن فئات جمعية GOSI وموعد التسجيل اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين السعودية وكوبا جامعة بيشة تنعى طالباتها ضحايا الحادث المروري سلمان للإغاثة يوزّع 420 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامع الصحابي الجليل سعد بن معاذ في حائل سعد الخضر.. من شغف التفاصيل إلى منصة الإبداع وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف هندسية شاغرة بـ طيران أديل وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي
أقيمت مساءَ اليوم الليلةُ الـ14 من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي ينظمه النادي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويتزامن مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل.
وشهدت الليلة بيع صقر شاهين فرخ طرح سكاكا، للطاروحين عبدالله الدهمشي وراشد العتيبي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (70) ألف ريال، قبل أن يباع بمبلغ (136) ألف ريال.
ويقتصر مزاد نادي الصقور السعودي على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس والصقر الحر حفاظًا على استدامتهما.
ويقدم النادي حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تخصيص جوائز للطواريح في ختام لياليه، دعمًا لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًّا واجتماعيًّا.
ويُعد المزاد وجهة رئيسة لصقور الطرح المحلي، يرسخ الهوية الثقافية للمملكة، وينقل خبرات الصقارة إلى الأجيال الجديدة، ويحقق رافدًا اقتصاديًّا لمئات الطواريح المشاركين فيه.