Icon

بيع صقرين بـ 163 ألف ريال في الليلة الـ 11 لمزاد نادي الصقور Icon ترامب يفقد أعصابه ويهاجم صحفيًا Icon السواحه يناقش تعزيز الشراكة بين السعودية وأمريكا في الابتكار والتقنيات النظيفة Icon تراجع سعر الذهب اليوم وسط ارتفاع الدولار Icon أسعار النفط تقفز 3% Icon درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة وينبع 39 درجة والسودة 7 Icon توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق  Icon وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon عقار جديد يحفز تكوين أسنان طبيعية.. وداعًا لمشاكل الزراعة Icon وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بيع صقرين بـ 163 ألف ريال في الليلة الـ 11 لمزاد نادي الصقور

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٠ صباحاً
بيع صقرين بـ 163 ألف ريال في الليلة الـ 11 لمزاد نادي الصقور
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أقيمت الليلة الـ 11 من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي ينظمه النادي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويتزامن مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل.

وشهدت الليلة بيع صقرين بمبلغ (163) ألف ريال، وكانت البداية مع شاهين فرخ، طرح ينبع، لخمسة طواريح، وتم بيعه بـ (81) ألف ريال، بعدها، عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح الوجه، للطاروحين عوض البلوي وباسم النحاس، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (40) ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ (82) ألف ريال.

قد يهمّك أيضاً
بيع شاهين فرخ بـ 120 ألف ريال في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور

بيع شاهين فرخ بـ 120 ألف ريال في الليلة التاسعة لمزاد نادي...

بيع فرخ شاهين بـ119 ألف ريال في الليلة الثامنة لمزاد نادي الصقور

بيع فرخ شاهين بـ119 ألف ريال في الليلة الثامنة لمزاد نادي الصقور

ويقتصر مزاد نادي الصقور السعودي على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس والصقر الحر حفاظًا على استدامتهما.

ويقدم النادي حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تخصيص جوائز للطواريح في ختام لياليه، دعمًا لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.

ويُعد المزاد وجهة رئيسة لصقور الطرح المحلي، يرسخ الهوية الثقافية للمملكة، وينقل خبرات الصقارة إلى الأجيال الجديدة، ويحقق رافدًا اقتصاديًا لمئات الطواريح المشاركين فيه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بيع شاهين فرخ بـ 120 ألف ريال في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور
السعودية اليوم

بيع شاهين فرخ بـ 120 ألف ريال...

السعودية اليوم
بيع فرخ شاهين بـ119 ألف ريال في الليلة الثامنة لمزاد نادي الصقور
السعودية اليوم

بيع فرخ شاهين بـ119 ألف ريال في...

السعودية اليوم