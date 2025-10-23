Icon

بيع صقرين بـ 351 ألف ريال في الليلة الـ 12 لمزاد نادي الصقور

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أقيمت اليوم الليلة الـ 12 من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي ينظمه النادي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويتزامن مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل.

وشهدت الليلة بيع صقرين بمبلغ (351) ألف ريال، وكانت البداية مع شاهين فرخ، طرح منطقة (مستورة)، للطاروح مروان الصبحي، وتم بيعه بـ(158) ألف ريال، بعدها عرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح الدبدبة، لـ6 طواريح، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (70) ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ (193) ألف ريال.

ويقتصر مزاد نادي الصقور السعودي على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس والصقر الحر حفاظًا على استدامتهما.

ويقدم النادي حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تخصيص جوائز للطواريح في ختام لياليه، دعمًا لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.

ويُعد المزاد وجهة رئيسة لصقور الطرح المحلي، يرسخ الهوية الثقافية للمملكة، وينقل خبرات الصقارة إلى الأجيال الجديدة، ويحقق رافدًا اقتصاديًا لمئات الطواريح المشاركين فيه.

 

