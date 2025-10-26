Icon

زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر سليمان  Icon المياه الوطنية تُنجز 3 مشاريع بيئية في بريدة بتكلفة 156 مليون ريال Icon حرب الطائرات المسيرة تشتعل بين روسيا وأوكرانيا Icon أطعمة شائعة تخفض ضغط الدم خلال أسبوعين Icon وظائف مدنية شاغرة لدى وزارة الدفاع Icon المرور يطرح مزاد اللوحات المُميزة عبر منصة أبشر Icon درجات الحرارة.. مكة المكرمة الأعلى بـ37 مئوية وأبها الأدنى Icon الإحصاء: فائض الميزان التجاري ينمو بنسبة 4.1% على أساس سنوي Icon العاصفة “ميليسا” تتحول إلى إعصار وتحذيرات من فيضانات كارثية Icon التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الدراسي العاشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

بيع صقرين بـ 578 ألف ريال في الليلة الـ 13 لمزاد نادي الصقور

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٨ صباحاً
بيع صقرين بـ 578 ألف ريال في الليلة الـ 13 لمزاد نادي الصقور
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

أقيمت مساء امس الليلة الـ13 من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، الذي ينظمه النادي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويتزامن مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل.
وشهدت الليلة، بيع صقرين بمبلغ (578) ألف ريال، وكانت البداية مع شاهين فرخ، طرح الحنو، للطاروح ياسر الجهني وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (50) ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ (301) ألف ريال بعدها، عُرض الصقر الثاني شاهين فرخ، طرح الخبر، للطواريح نايف وخالد السيحاني وراشد الهاجري، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ (100) ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ (277) ألف ريال.

قد يهمّك أيضاً
بيع صقرين بـ 351 ألف ريال في الليلة الـ 12 لمزاد نادي الصقور

بيع صقرين بـ 351 ألف ريال في الليلة الـ 12 لمزاد نادي...

بيع صقرين بـ 163 ألف ريال في الليلة الـ 11 لمزاد نادي الصقور

بيع صقرين بـ 163 ألف ريال في الليلة الـ 11 لمزاد نادي...


ويقتصر مزاد نادي الصقور السعودي على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس والصقر الحر حفاظًا على استدامتهما.
ويقدم النادي حزمة من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تخصيص جوائز للطواريح في ختام لياليه، دعمًا لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.
ويُعدُّ المزاد وجهة رئيسة لصقور الطرح المحلي، يرسخ الهوية الثقافية للمملكة، وينقل خبرات الصقارة إلى الأجيال الجديدة، ويحقق رافدًا اقتصاديًا لمئات الطواريح المشاركين فيه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بيع شاهين فرخ بـ 120 ألف ريال في الليلة التاسعة لمزاد نادي الصقور
السعودية اليوم

بيع شاهين فرخ بـ 120 ألف ريال...

السعودية اليوم
بيع صقرين بـ 351 ألف ريال في الليلة الـ 12 لمزاد نادي الصقور
السعودية اليوم

بيع صقرين بـ 351 ألف ريال في...

السعودية اليوم
بيع صقرين بـ 163 ألف ريال في الليلة الـ 11 لمزاد نادي الصقور
السعودية اليوم

بيع صقرين بـ 163 ألف ريال في...

السعودية اليوم