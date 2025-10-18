بيع فرخ شاهين بـ119 ألف ريال في الليلة الثامنة لمزاد نادي الصقور

أقيمت أمس الليلة الثامنة من مزاد نادي الصقور السعودي 2025، بمقر النادي في مَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويتزامن مع موسم الطرح السنوي في المملكة الممتد من الأول من أكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل.

وشهدت الليلة الماضية بيع فرخ شاهين، طرح سحمة الصمان، للطواريح منصور السعيد ورائد الشاعر وخالد الرشيدي، بدأت المزايدة عليه بمبلغ (60) ألف ريال، وبيع بـ (119) ألف ريال.



ويقتصر مزاد نادي الصقور السعودي على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزاد للشاهين القرناس والصقر الحر حفاظًا على استدامتهما.

ويقدم النادي حزمةً من التسهيلات للصقارين، تشمل خدمات النقل والسكن وتوثيق البيع، إلى جانب بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تخصيص جوائز للطواريح في ختام لياليه، دعمًا لهذه الهواية الأصيلة وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.

ويُعد المزاد وجهة رئيسة لصقور الطرح المحلي، يرسخ الهوية الثقافية للمملكة، وينقل خبرات الصقارة إلى الأجيال الجديدة، ويحقق رافدًا اقتصاديًا لمئات الطواريح المشاركين فيه.