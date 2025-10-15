تباطؤ معدل التضخم في السعودية إلى 2.2% خلال سبتمبر

تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 2.2%، قياسا على 2.3% في أغسطس السابق له، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الأربعاء.

التضخم في السعودية

وأوضحت الهيئة في تقريرها الشهري، أن تضخم أسعار المستهلكين في الشهر الماضي جاء بفعل ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.2%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.5%.

وذكر التقرير، أن الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام 2024، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية التي يدفعها المستأجرون للسكن الرئيس بنسبة 6.7%.

وأورد التقرير، أن أسعار قسم الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 1.1% متأثرة بزيادة أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة بنسبة 0.6%، فيما زادت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.5%.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم في المملكة انخفاضا بنسبة 0.1% في سبتمبر، حيث انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 0.4% مدفوعة بانخفاض أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 1.4% وأسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.9%