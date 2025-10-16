تتأثر بها الأهلية.. معنى القدرة المالية في حساب المواطن

قال حساب المواطن إن الأهلية تتأثر حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه وهي الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقييم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه، ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال “دراسة الأهلية” وذلك بعد تحديث البيانات في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن الاستعلام عن حالة الاعتراض من خلال حساب المستفيد في البرنامج.

إيداع دعم شهر أكتوبر:

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والتسعين أكثر من 9.7 ملايين مستفيد وتابع.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، إن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 256 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالاً.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 89%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.