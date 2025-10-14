تحذير.. بعض الخضراوات والفواكه تزيد تراكم المبيدات في الدم

أوضحت دراسة جديدة أجراها علماء من مجموعة العمل البيئي غير الربحية، أن تناول بعض أنواع الفاكهة والخضراوات يمكن أن يزيد من مستويات المبيدات الحشرية الضارة المكتشفة في أجسام الناس.

وأظهرت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا كميات أكبر من الفواكه والخضراوات ذات مستويات أعلى من بقايا المبيدات – مثل الفراولة والسبانخ والفلفل الحلو – كانت لديهم مستويات أعلى بكثير من المبيدات في البول مقارنةً بمن تناولوا في الغالب منتجات زراعية ذات مستويات أقل من بقايا المبيدات.

وتبين هذه النتائج كيف أن النظام الغذائي يُعدّ عاملًا محفزاً للتعرض للمبيدات. وأشارت الدراسة إلى تعرض الناس لعدة مبيدات في وقت واحد.

تراكم المبيدات في الدم

ووفق “مديكال إكسبريس”، رُبطت المبيدات الحشرية بالسرطان، وتضرر الجهاز التناسلي، واضطرابات الهرمونات، والتسمم العصبي لدى الأطفال.

وكثيراً ما تُكتشف بقايا هذه المواد الكيميائية على المنتجات، ما يُثير مخاوف المستهلكين بشأن التعرض لها.

وقالت الدكتورة أليكسيس تيمكين، نائبة رئيس قسم العلوم في مجموعة العمل البيئي والمؤلفة الرئيسية للدراسة: “تؤكد النتائج أن ما نأكله يؤثر بشكل مباشر على مستوى المبيدات الحشرية في أجسامنا”.

وأضافت “يُعدّ تناول المنتجات الزراعية ضرورياً لاتباع نظام غذائي صحي، ولكنه قد يزيد أيضاً من التعرض للمبيدات الحشرية”.

واستخدم الباحثون بيانات وزارة الزراعة الأمريكية حول استخدام المبيدات في الزراعة، وتم قياس نسبة المبيدات في البول لدى 1837 شخصاً، مع الاستناد لبيانات استهلاكهم للطعام.

واحتوت الفواكه والخضراوات على بقايا قابلة للقياس من 178 مبيداً فريداً، ولكن 42 منها فقط تطابقت مع المؤشرات الحيوية في بيانات البول.

ولاحظ الباحثون أن البطاطس تشوّه النتائج. لم تتضح العلاقة بين استهلاك المنتجات ومستويات المبيدات في الجسم إلا عند استبعاد البطاطس من التحليل.

وفسر الباحثون ذلك بأن الناس يتناولونها بطرق متنوعة، ما يصعّب تقدير التعرض للمبيدات بدقة. وقالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول كيفية تأثير البطاطس على تعرض الناس للمبيدات.