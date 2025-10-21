تحذير.. تناول اللحوم المصنعة يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

وظائف شاغرة في شركة السجل العقاري اشتعال مركبتين وتفحم 15 شخصاً كانوا بداخلهما في اليمن مفاوضات في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الحكومي وظائف شاغرة لدى فروع شركة الخزف 16 وظيفة شاغرة بـ فروع شركة CEER فيديو.. مقتل 36 شخصًا بانفجار صهريج وقود في نيجيريا وظائف شاغرة بشركة المراعي في 5 مدن وظائف شاغرة لدى قطار سار الهلال يقسو على السد القطري بثلاثية في بدوري أبطال آسيا للنخبة انطلاق أعمال جائزة الأحساء للتميّز في نسختها الثالثة لعام 2025
حذّر خبراء وباحثون، النساء من خطورة تناول اللحوم المصنعة بانتظام؛ لأنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.
واستغرقت الدراسة عقدًا كاملاً، وشملت أكثر من 71 ألف سيدة تتراوح أعمارهن بين 40 و69 عاما، وفق “روسيا اليوم”.
وخلصت الدراسة إلى أن السيدات اللواتي يتناولن لحوما مصنعة مرة واحدة على الأقل أسبوعيا كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 57% مقارنة بمن يتجنبنها، ولاحظ الباحثون أن التأثير أقوى بين النساء دون سن الخمسين.
وعزا الباحثون ذلك إلى مادة “نتريت الصوديوم”، الحافظة والشائعة في اللحوم المصنعة، ويمكن أن تتحول هذه المادة داخل الجسم إلى مركبات مسرطنة تزيد احتمال حدوث طفرات بأنسجة الثدي. وتُستخدم لقتل البكتيريا وتحسين النكهة والحفاظ على اللون الوردي للحم لمدة أطول.
وأكدت نتائج الدراسة تحذيرات الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التي تصنف اللحوم المصنعة ضمن المواد المسرطنة من المجموعة الأولى، وهي الفئة نفسها التي تضم التبغ والأسبستوس والتهاب الكبد الوبائي ب والزرنيخ.