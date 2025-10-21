Icon

حصاد اليوم
صحة وطب‎

تحذير.. تناول اللحوم المصنعة يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
تحذير.. تناول اللحوم المصنعة يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي
المواطن - فريق التحرير

حذّر خبراء وباحثون، النساء من خطورة تناول اللحوم المصنعة بانتظام؛ لأنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

واستغرقت الدراسة عقدًا كاملاً، وشملت أكثر من 71 ألف سيدة تتراوح أعمارهن بين 40 و69 عاما، وفق “روسيا اليوم”.

خطورة اللحوم المصنعة

وخلصت الدراسة إلى أن السيدات اللواتي يتناولن لحوما مصنعة مرة واحدة على الأقل أسبوعيا كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 57% مقارنة بمن يتجنبنها، ولاحظ الباحثون أن التأثير أقوى بين النساء دون سن الخمسين.

وعزا الباحثون ذلك إلى مادة “نتريت الصوديوم”، الحافظة والشائعة في اللحوم المصنعة، ويمكن أن تتحول هذه المادة داخل الجسم إلى مركبات مسرطنة تزيد احتمال حدوث طفرات بأنسجة الثدي. وتُستخدم لقتل البكتيريا وتحسين النكهة والحفاظ على اللون الوردي للحم لمدة أطول.

وأكدت نتائج الدراسة تحذيرات الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التي تصنف اللحوم المصنعة ضمن المواد المسرطنة من المجموعة الأولى، وهي الفئة نفسها التي تضم التبغ والأسبستوس والتهاب الكبد الوبائي ب والزرنيخ.

 

