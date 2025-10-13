تحطم طائرة على طريق سريع في ولاية ماساتشوستس الأمريكية

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
تحطّمت طائرة صغيرة صباح اليوم على جانب طريق سريع في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، ما أدى إلى تصاعد سحابة كثيفة من الدخان في السماء وإغلاق الطريق الرئيسي، وفقًا لبيان صادر عن شرطة الولاية, ولم ترد حتى الآن أنباء عن إصابات.
وأعلنت إدارة النقل في ماساتشوستس إغلاق حركة المرور في الاتجاهين على الجزء من الطريق السريع القريب من موقع التحطم، إلى حين الانتهاء من أعمال الطوارئ وإزالة الحطام.
✈️ تحطم طائرة في ماساتشوستس
اصطدمت طائرة Sokata TBM-700 بالطريق السريع رقم 195 في دارتموث صباح الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإغلاق جانبي الطريق.
سقطت الطائرة على منطقة عشبية حوالي الساعة 8:15 صباحًا واشتعلت فيها النيران، وفقًا لشرطة ولاية ماساتشوستس.
تشير المعلومات الأولية… pic.twitter.com/evdhWyuP7f
— عالم الطيران (@Aviationworld22) October 13, 2025
وفي وقت وقوع الحادث، كانت المنطقة تشهد عاصفة “نورإيستر” التي تسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 ميلًا في الساعة (48 إلى 64 كيلومترًا في الساعة)، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.