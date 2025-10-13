تحطم طائرة على طريق سريع في ولاية ماساتشوستس الأمريكية

تحطّمت طائرة صغيرة صباح اليوم على جانب طريق سريع في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، ما أدى إلى تصاعد سحابة كثيفة من الدخان في السماء وإغلاق الطريق الرئيسي، وفقًا لبيان صادر عن شرطة الولاية, ولم ترد حتى الآن أنباء عن إصابات.

تحطم طائرة في أمريكا

وأعلنت إدارة النقل في ماساتشوستس إغلاق حركة المرور في الاتجاهين على الجزء من الطريق السريع القريب من موقع التحطم، إلى حين الانتهاء من أعمال الطوارئ وإزالة الحطام.

✈️ تحطم طائرة في ماساتشوستس اصطدمت طائرة Sokata TBM-700 بالطريق السريع رقم 195 في دارتموث صباح الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإغلاق جانبي الطريق. سقطت الطائرة على منطقة عشبية حوالي الساعة 8:15 صباحًا واشتعلت فيها النيران، وفقًا لشرطة ولاية ماساتشوستس. تشير المعلومات الأولية… pic.twitter.com/evdhWyuP7f — عالم الطيران (@Aviationworld22) October 13, 2025

وفي وقت وقوع الحادث، كانت المنطقة تشهد عاصفة “نورإيستر” التي تسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 ميلًا في الساعة (48 إلى 64 كيلومترًا في الساعة)، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.