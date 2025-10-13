Icon

تحطم طائرة على طريق سريع في ولاية ماساتشوستس الأمريكية

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٦ مساءً
تحطم طائرة على طريق سريع في ولاية ماساتشوستس الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

تحطّمت طائرة صغيرة صباح اليوم على جانب طريق سريع في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، ما أدى إلى تصاعد سحابة كثيفة من الدخان في السماء وإغلاق الطريق الرئيسي، وفقًا لبيان صادر عن شرطة الولاية, ولم ترد حتى الآن أنباء عن إصابات.

تحطم طائرة في أمريكا

وأعلنت إدارة النقل في ماساتشوستس إغلاق حركة المرور في الاتجاهين على الجزء من الطريق السريع القريب من موقع التحطم، إلى حين الانتهاء من أعمال الطوارئ وإزالة الحطام.

وفي وقت وقوع الحادث، كانت المنطقة تشهد عاصفة “نورإيستر” التي تسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 ميلًا في الساعة (48 إلى 64 كيلومترًا في الساعة)، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

