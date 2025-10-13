ترامب أمام الكنيست: لا أحب الحروب والدول العربية والإسلامية شركاء في السلام

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن “اليوم سكتت البنادق ومستقبل الشرق الأوسط سيصبح مشرقاً”، وذلك في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي. وأعرب عن تقديره للدول العربية والإسلامية التي ضغطت على حماس، مؤكداً أنهم شركاء في السلام.

وأضاف أن “كل شيء سيتغير للأفضل والشرق الأوسط يتجه لعصر ذهبي”.

وقال ترامب إنه لا يحب الحروب “ويبدو أنني أنجح في وقفها.. هذه ليست نهاية حرب.. بل هذا بزوغ فجر تاريخي لشرق أوسط جديد”. وأثناء الكلمة، تم طرد عضو عربي وآخر يساري من الكنيست لمقاطعتهما كلمة الرئيس الأميركي.

كما تطرق الرئيس الأميركي للحديث عن إيران، مشيراً إلى أن العملية المشتركة مع إسرائيل ضد إيران كانت رائعة وتم القضاء على الإرهاب النووي في إيران. وأضاف: “منعنا إيران من الحصول على أخطر أسلحة بالعالم.. ألقينا 14 قنبلة على منشآت إيران النووية”، مشدداً على أن “قوى الفوضى في الشرق الأوسط هزمت تماما”. إلا أنه أكد أنه سيكون رائعا إذا تم التوصل لاتفاق سلام مع إيران.

وحضر الرئيس الأميركي جلسة الكنيست، حيث صفق أعضاء البرلمان وقوفاً للرئيس الأميركي، بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ.

وأكد ترامب أمام الكنيست “أنه انتصار لا يصدق لإسرائيل والعالم أن تعمل كل هذه الدول معاً كشركاء في سلام. بعد أجيال من الآن، سيتم تذكر هذا على أنه اللحظة التي بدأ فيها كل شيء يتغير”.وأضاف: “أظهرنا أن السلام ليس مجرد أمل يمكننا أن نحلم به، بل هو واقع يمكننا البناء عليه.. يوماً بعد يوم، شخصاً بعد شخص، أمة بأمة”.

وشدد على أنه “يجب أن يكون التركيز الكلي لسكان غزة على استعادة أساسيات الاستقرار والسلامة والكرامة والتنمية الاقتصادية، حتى يتمكنوا أخيراً من الحصول على حياة أفضل يستحقها أطفالهم”. وأضاف: “حتى بالنسبة لإيران.. فإن يد الصداقة والتعاون مفتوحة دائماً” ، مشيراً إلى أنه “من المؤكد أن السلام والاحترام يمكن أن يزدهرا بين دول الشرق الأوسط الأوسع”.