Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم  Icon السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار Icon شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام Icon المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق Icon فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام Icon وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير Icon وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي Icon وظائف شاغرة لدى شركة الخزف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
كل شيء سيتغير للأفضل والشرق الأوسط يتجه لعصر ذهبي

ترامب أمام الكنيست: لا أحب الحروب والدول العربية والإسلامية شركاء في السلام

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٧ مساءً
ترامب أمام الكنيست: لا أحب الحروب والدول العربية والإسلامية شركاء في السلام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن “اليوم سكتت البنادق ومستقبل الشرق الأوسط سيصبح مشرقاً”، وذلك في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي. وأعرب عن تقديره للدول العربية والإسلامية التي ضغطت على حماس، مؤكداً أنهم شركاء في السلام.

وأضاف أن “كل شيء سيتغير للأفضل والشرق الأوسط يتجه لعصر ذهبي”.

قد يهمّك أيضاً
الفوضى تعم الكونجرس الأمريكي .. القصة كاملة

الفوضى تعم الكونجرس الأمريكي .. القصة كاملة

ترامب خالٍ من كورونا في الفحوصات اليومية

ترامب خالٍ من كورونا في الفحوصات اليومية

وقال ترامب إنه لا يحب الحروب “ويبدو أنني أنجح في وقفها.. هذه ليست نهاية حرب.. بل هذا بزوغ فجر تاريخي لشرق أوسط جديد”. وأثناء الكلمة، تم طرد عضو عربي وآخر يساري من الكنيست لمقاطعتهما كلمة الرئيس الأميركي.

كما تطرق الرئيس الأميركي للحديث عن إيران، مشيراً إلى أن العملية المشتركة مع إسرائيل ضد إيران كانت رائعة وتم القضاء على الإرهاب النووي في إيران. وأضاف: “منعنا إيران من الحصول على أخطر أسلحة بالعالم.. ألقينا 14 قنبلة على منشآت إيران النووية”، مشدداً على أن “قوى الفوضى في الشرق الأوسط هزمت تماما”. إلا أنه أكد أنه سيكون رائعا إذا تم التوصل لاتفاق سلام مع إيران.

وحضر الرئيس الأميركي جلسة الكنيست، حيث صفق أعضاء البرلمان وقوفاً للرئيس الأميركي، بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ.

وأكد ترامب أمام الكنيست “أنه انتصار لا يصدق لإسرائيل والعالم أن تعمل كل هذه الدول معاً كشركاء في سلام. بعد أجيال من الآن، سيتم تذكر هذا على أنه اللحظة التي بدأ فيها كل شيء يتغير”.وأضاف: “أظهرنا أن السلام ليس مجرد أمل يمكننا أن نحلم به، بل هو واقع يمكننا البناء عليه.. يوماً بعد يوم، شخصاً بعد شخص، أمة بأمة”.

وشدد على أنه “يجب أن يكون التركيز الكلي لسكان غزة على استعادة أساسيات الاستقرار والسلامة والكرامة والتنمية الاقتصادية، حتى يتمكنوا أخيراً من الحصول على حياة أفضل يستحقها أطفالهم”. وأضاف: “حتى بالنسبة لإيران.. فإن يد الصداقة والتعاون مفتوحة دائماً” ، مشيراً إلى أنه “من المؤكد أن السلام والاحترام يمكن أن يزدهرا بين دول الشرق الأوسط الأوسع”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترامب: أنهينا حرب غزة ونتوقع التوصل لسلام دائم
العالم

ترامب: أنهينا حرب غزة ونتوقع التوصل لسلام...

العالم
ترامب: اتفاق وقف النار في غزة سيصمد
العالم

ترامب: اتفاق وقف النار في غزة سيصمد

العالم
ترامب يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام
العالم

ترامب يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في...

العالم
الفائزة بنوبل للسلام تهديها للرئيس الأمريكي.. وترامب: لم أقبلها
العالم

الفائزة بنوبل للسلام تهديها للرئيس الأمريكي.. وترامب:...

العالم
ترامب يهدد: سنفرض رسوماً إضافية على الصين بنسبة 100%
العالم

ترامب يهدد: سنفرض رسوماً إضافية على الصين...

العالم
شرم الشيخ تتأهب لاستقبال ترامب وإعلان اتفاق السلام رسميًا
العالم

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال ترامب وإعلان اتفاق...

العالم
السيسي: نريد دعم ترامب ورعايته لمؤتمر إعادة إعمار غزة
العالم

السيسي: نريد دعم ترامب ورعايته لمؤتمر إعادة...

العالم
ترامب: حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق وسنعمل على إعادة الإعمار
السعودية اليوم

ترامب: حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق وسنعمل...

السعودية اليوم