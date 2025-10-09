Icon

من المتوقع الإفراج عن الرهائن يومي الاثنين أو الثلاثاء

ترامب: أنهينا حرب غزة ونتوقع التوصل لسلام دائم

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٥ مساءً
ترامب: أنهينا حرب غزة ونتوقع التوصل لسلام دائم
المواطن - فريق التحرير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخمس، أن إدارته أنهت الحرب في قطاع غزة، متوقعاً التوصل لسلام دائم وشامل في المنطقة.

التوصل لوقف إطلاق النار

وأضاف ترامب أن جميع دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام، مشيرًا إلى أن الجهود التى بذلتها إدارته ساهمت في التوصل إلى اتفاقات أنهت النزاع القائم.

وأوضح ترامب أن من المتوقع الإفراج عن الرهائن يومي الاثنين أو الثلاثاء، دون أن يحدد تفاصيل إضافية حول الأطراف المشاركة في هذه العملية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن السلام الذى ساعدت إدارته فى التوصل إليه في الشرق الأوسط سيكون “سلامًا دائمًا”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء أمس التوصل لاتفاق بين الجانبين على المرحلة الأولى من خطة غزة، وهي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين. فبعد يوم واحد فقط من الذكرى السنوية الثانية لهجوم السابع من أكتوبر 2023، أسفرت المحادثات غير المباشرة في مدينة شرم الشيخ عن اتفاق على المرحلة الأولى من الخطة الأميركية المكونة من 20 نقطة لوقف الحرب.

وبعد توقيع كافة الأطراف في شرم الشيخ على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن بلاده ملتزمة بالخطة، ولا تنوي استئناف الحرب.

إطلاق كل الأسرى الاثنين

بالتزامن، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان أن جميع الأطراف المعنية وقعت صباحاً في مدينة شرم الشيخ المصرية على المسودة النهائية للاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، في مصر.

كما أوضحت المتحدثة أن كل الرهائن الأحياء والموتى سيفرج عنهم يوم الاثنين. وقالت إن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ “في غضون 24 ساعة” بعد مصادقة الحكومة عليه مساء اليوم.

تبادل الرهائن والأسرى

في المقابل، أعلنت حركة حماس في بيان أن على إسرائيل الانسحاب من المدن الرئيسية في غزة غداً الجمعة. وأضافت أن “تبادل الرهائن والأسرى لن يبدأ إلا بعد وقف النار والانسحاب من المدن”، موضحة أن 250 محكوما بالمؤبد ستفرج عنهم إسرائيل.

كما أشارت إلى أن “الاتفاق نص على فتح 5 معابر لإدخال المساعدات إلى القطاع”. وأكدت تلقيها “ضمانات من أميركا والوسطاء بعدم عودة إسرائيل إلى العمليات القتالية”.

