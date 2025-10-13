Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم  Icon السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار Icon شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام Icon المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق Icon فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام Icon وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير Icon وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي Icon وظائف شاغرة لدى شركة الخزف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
العالم
حصاد اليوم
الوثيقة بشأن اتفاق غزة هي شاملة

ترامب: حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق وسنعمل على إعادة الإعمار

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٦ مساءً
ترامب: حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق وسنعمل على إعادة الإعمار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق الآن إلى القطاع، مضيفا أن إعادة الرهائن جزء من نجاح اتفاقية إنهاء الحرب في غزة، وسنعمل على إعادة إعمار القطاع.

وأضاف دونالد ترامب: “نأمل أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط .. وما حدث في غزة أمري مريب”.

وكان ترامب افتتح قمة السلام التي عقدت اليوم الاثنين في شرم الشيخ. وقال: “هذا يوم عظيم للشرق الأوسط”. وأوضح أن الوثيقة بشأن اتفاق غزة هي شاملة.. ستوضح القواعد واللوائح”.

وصرّح بأن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط هدد باندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال ترامب عقب توقيعه اتفاق وقف إطلاق النار النهائي في شرم الشيخ بغزة: “سمعت لسنوات أن هذا أكبر اتفاق ولن يتم التوصل إليه أبدا”. وأضاف ترامب: “هذا هو أكبر اتفاق، والأكثر تعقيدا، بالإضافة إلى ذلك، إنه مكان يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة، مثل الحرب العالمية الثالثة. يقولون إن الحرب العالمية الثالثة ستبدأ من الشرق الأوسط. هذا لن يحدث.”

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

البرلمان العربي: اتفاق وقف إطلاق النار خطوة لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة
العالم

البرلمان العربي: اتفاق وقف إطلاق النار خطوة...

العالم
ترامب يهدد: سنفرض رسوماً إضافية على الصين بنسبة 100%
العالم

ترامب يهدد: سنفرض رسوماً إضافية على الصين...

العالم
لحظة توقيع أمريكا ومصر وقطر وتركيا على وثيقة اتفاق غزة
أخبار رئيسية

لحظة توقيع أمريكا ومصر وقطر وتركيا على...

أخبار رئيسية
ترامب أمام الكنيست: لا أحب الحروب والدول العربية والإسلامية شركاء في السلام
العالم

ترامب أمام الكنيست: لا أحب الحروب والدول...

العالم
وفاة ثلاثة من موظفي السفارة القطرية بحادث بشرم الشيخ
العالم

وفاة ثلاثة من موظفي السفارة القطرية بحادث...

العالم
السيسي: اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في تاريخ البشرية
العالم

السيسي: اتفاق غزة سيغلق صفحة أليمة في...

العالم
ترامب: اتفاق وقف النار في غزة سيصمد
العالم

ترامب: اتفاق وقف النار في غزة سيصمد

العالم
شرم الشيخ تتأهب لاستقبال ترامب وإعلان اتفاق السلام رسميًا
العالم

شرم الشيخ تتأهب لاستقبال ترامب وإعلان اتفاق...

العالم