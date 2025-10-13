ترامب: حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق وسنعمل على إعادة الإعمار

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن حرب غزة انتهت والمساعدات تتدفق الآن إلى القطاع، مضيفا أن إعادة الرهائن جزء من نجاح اتفاقية إنهاء الحرب في غزة، وسنعمل على إعادة إعمار القطاع.

وأضاف دونالد ترامب: “نأمل أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط .. وما حدث في غزة أمري مريب”.

وكان ترامب افتتح قمة السلام التي عقدت اليوم الاثنين في شرم الشيخ. وقال: “هذا يوم عظيم للشرق الأوسط”. وأوضح أن الوثيقة بشأن اتفاق غزة هي شاملة.. ستوضح القواعد واللوائح”.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب: إعادة الرهائن جزء من نجاح اتفاقية إنهاء الحرب في غزة#الإخبارية pic.twitter.com/295eeLWyiI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 13, 2025

وصرّح بأن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط هدد باندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال ترامب عقب توقيعه اتفاق وقف إطلاق النار النهائي في شرم الشيخ بغزة: “سمعت لسنوات أن هذا أكبر اتفاق ولن يتم التوصل إليه أبدا”. وأضاف ترامب: “هذا هو أكبر اتفاق، والأكثر تعقيدا، بالإضافة إلى ذلك، إنه مكان يمكن أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة، مثل الحرب العالمية الثالثة. يقولون إن الحرب العالمية الثالثة ستبدأ من الشرق الأوسط. هذا لن يحدث.”