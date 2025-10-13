Icon

قال إن إيران سوف تلتحق بركب السلام

ترامب من شرم الشيخ: سنناقش إعادة إعمار غزة

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٦ مساءً
ترامب من شرم الشيخ: سنناقش إعادة إعمار غزة
المواطن - فريق التحرير

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين في أثناء ظهور الزعيمين معا قبيل قمة دولية لإنهاء الحرب في غزة.

تقدم كبير في الشرق الأوسط

وقال ترامب عن السيسي الذي وصفه بأنه زعيم قوي يحافظ على خفض معدل الجريمة في بلاده “أدى دورا مهما للغاية. أنا أقدر ذلك كثيرا”. وأضاف أن مصر تلعب دورا مهما للغاية في التواصل مع حماس.

ترامب أراد بيع جزيرة بورتوريكو بعد إعصار مايا 

ترامب أراد بيع جزيرة بورتوريكو بعد إعصار مايا 

موظفو البيت الأبيض يستعدون للمغادرة رغم عدم اعتراف ترامب بالهزيمة في الانتخابات

موظفو البيت الأبيض يستعدون للمغادرة رغم عدم اعتراف ترامب بالهزيمة في الانتخابات

وقال خلال اللقاء إن تقدما كبيرا يحدث في الشرق الأوسط، مضيفا : “سنناقش مع القادة الموجودين بشرم الشيخ إعادة إعمار غزة.. وهناك الكثير من العمل لرفع الركام في غزة”.

البحث عن الجثامين

وأوضح أن البحث يجري عن جثامين المحتجزين وبالتعاون مع إسرائيل.

وقال: “طيلة حياتي أبرم صفقات وإيران ترغب في إبرام صفقة.. لم يكن بالإمكان التوصل لاتفاق غزة لولا الضربة ضد منشآت إيران النووية.. وإيران عبرت عن دعمها لاتفاق غزة..”

وأضاف أن “إيران لا تستطيع التعايش مع العقوبات الصعبة التي فرضناها.. وأعتقد أن إيران سوف تلتحق بركب السلام وهي تعاني من العقوبات..”

فيما قال السيسي: “أرغب في دعم الرئيس ترامب لمؤتمر إعادة إعمار غزة -من المهم التأكد من وقف إطلاق النار وانتشال الجثث لإعادتها لذويها وإدخال المساعدات”.

