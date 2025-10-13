ترامب من شرم الشيخ: سنناقش إعادة إعمار غزة

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين في أثناء ظهور الزعيمين معا قبيل قمة دولية لإنهاء الحرب في غزة.

تقدم كبير في الشرق الأوسط

وقال ترامب عن السيسي الذي وصفه بأنه زعيم قوي يحافظ على خفض معدل الجريمة في بلاده “أدى دورا مهما للغاية. أنا أقدر ذلك كثيرا”. وأضاف أن مصر تلعب دورا مهما للغاية في التواصل مع حماس.

🚨ترامب يمد يده لمصافحة السيسي pic.twitter.com/2bBbhYJtZ9 — الأحداث العالمية (@NewsNow4USA) October 13, 2025

وقال خلال اللقاء إن تقدما كبيرا يحدث في الشرق الأوسط، مضيفا : “سنناقش مع القادة الموجودين بشرم الشيخ إعادة إعمار غزة.. وهناك الكثير من العمل لرفع الركام في غزة”.

البحث عن الجثامين

وأوضح أن البحث يجري عن جثامين المحتجزين وبالتعاون مع إسرائيل.

وقال: “طيلة حياتي أبرم صفقات وإيران ترغب في إبرام صفقة.. لم يكن بالإمكان التوصل لاتفاق غزة لولا الضربة ضد منشآت إيران النووية.. وإيران عبرت عن دعمها لاتفاق غزة..”

وأضاف أن “إيران لا تستطيع التعايش مع العقوبات الصعبة التي فرضناها.. وأعتقد أن إيران سوف تلتحق بركب السلام وهي تعاني من العقوبات..”

فيما قال السيسي: “أرغب في دعم الرئيس ترامب لمؤتمر إعادة إعمار غزة -من المهم التأكد من وقف إطلاق النار وانتشال الجثث لإعادتها لذويها وإدخال المساعدات”.