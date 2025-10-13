Icon

ترامب يبرر عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٦ مساءً
ترامب يبرر عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، إن “حرب غزة هي الحرب الثامنة التي أنهيها، فأنا أجيد حل الحروب وإحلال السلام وهذا شرف عظيم لي”.

وفي مؤتمر صحفي على متن طائرته، تطرق الرئيس الأميركي لعلاقته برئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو قائلا: “رشحني لجائزة نوبل للسلام التي كان ينبغي أن أحصل عليها، نتنياهو رئيس فترة حرب وقام بعمل مذهل، أعتقد أنه كان رجلا مناسبا لهذا الوقت”.

استطلاع: أكثر من نصف الجمهوريين يؤيدون ترامب رئيسًا

استطلاع: أكثر من نصف الجمهوريين يؤيدون ترامب رئيسًا

فيديو.. حادث سير قرب موكب ترامب!

فيديو.. حادث سير قرب موكب ترامب!

وأضاف: “ربما جائزة نوبل كانت للإنجازات المتعلقة بعام 2024، كل ما فعلته عام 2025 لم أقم به للحصول على الجائزة فقط.. ما قمت به هو لأجل تحقيق السلام وإنقاذ حياة الملايين”.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست”، الجمعة، أن سبب خسارة ترامب كان مسألة توقيت، فاللجنة النرويجية المسؤولة عن تسليم الجائزة لم تتجاهل ترامب عمدا، وإنما اتخذت قرارها يوم الإثنين، أي قبل يومين من الإعلان عن اتفاق السلام بين حماس وإسرائيل.

