وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon "سلمان العالمي للغة العربية" يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٨ مساءً
ترامب يجري اتصالاً مطولاً مع بوتين قبيل زيارة زيلينسكي لواشنطن
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجري محادثة مطولة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، قبل ساعات من استقباله للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وكتب ترامب على حسابه في “تروث سوشيال”: “أتحدث الآن مع الرئيس بوتين. المحادثة مستمرة، وهي محادثة مطولة، وسأبلغكم بمضمونها، كما سيفعل الرئيس بوتين، في ختامها. شكراً لاهتمامكم بهذا الموضوع!”

وفي وقت سابق، تحدث مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة “فرانس برس” عن اتصال هاتفي مرتقب بين الرئيس الأميركي ترامب ونظيره الروسي بوتين، مؤكداً بذلك معلومة أوردها موقع “أكسيوس” Axios.

ترامب يجري اتصالاً مع بوتين

ونقل موقع “أكسيوس” Axios ، اليوم الخميس، عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس الأميركي ونظيره الروسي سيتحدثان قبل يوم واحد من زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للبيت الأبيض.

وسيلتقي زيلينسكي مع ترامب في محاولة للحصول على مزيد من الدعم العسكري، في وقت تصعد فيه كل من كييف وموسكو هجماتهما المكثفة على البنية التحتية للطاقة، بينما يواجه حلف شمال الأطلسي صعوبة في الرد على موجة الغارات الجوية الروسية.

وتسعى كييف للحصول على صواريخ توماهوك الأميركية بعيدة المدى، والتي من شأنها أن تضع موسكو ومدنا روسية كبرى في مرمى نيران الصواريخ القادمة من أوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي إن من الممكن أن يزود أوكرانيا بالأسلحة في حال رفض بوتين المشاركة في مفاوضات جادة.

ويصل زيلينسكي إلى العاصمة الأميركية لاحقاً اليوم الخميس، للقاء ممثلين عن قطاع الصناعات الدفاعية، وفق مسؤول أوكراني طلب عدم الكشف عن هويته، مضيفاً أن الهدف هو معرفة “متى ستكون الإمدادات ممكنة فعلياً”.

وشهدت العلاقات بين الرئيسين تحسناً منذ فبراير بعد اللقاء العاصف الذي قام خلاله ترامب ونائبه جاي دي فانس بتوبيخ زيلينسكي أمام الصحافيين ووصفاه بأنه “ناكر للجميل”.

وبعدها، أصبح ترامب أكثر صرامة تجاه موسكو وأظهر إحباطاً متزايداً تجاه الرئيس الروسي بوتين، في حين أعرب عن تعاطفه مع أوكرانيا.

