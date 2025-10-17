Icon

ترامب يستقبل نظيره الأوكراني في البيت الأبيض

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٥ مساءً
ترامب يستقبل نظيره الأوكراني في البيت الأبيض
المواطن - واس

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في البيت الأبيض اليوم، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في أوكرانيا وسبل دعم الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام.

