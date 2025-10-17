ترامب يستقبل نظيره الأوكراني في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في البيت الأبيض اليوم، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في أوكرانيا وسبل دعم الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة، والوصول إلى السلام.