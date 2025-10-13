Icon

وصف رحلته إلى الشرق الأوسط بأنها ستكون "مميزة جدًا

ترامب يصل إلى إسرائيل ويؤكد: الحرب انتهت في غزة

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ صباحاً
ترامب يصل إلى إسرائيل ويؤكد: الحرب انتهت في غزة
المواطن - فريق التحرير

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى إسرائيل في زيارة قصيرة، بعد قليل من إعلانه أن الحرب “انتهت” في غزة خلال توجهه إلى إسرائيل ثم مصر حيث سيترأس “قمة سلام” في مدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في رد على سؤال عما إذا كان واثقاً من انتهاء النزاع بين إسرائيل وحركة حماس: “الحرب انتهت. حسناً؟ هل فهمتم ذلك”، معرباً عن ثقته بأن وقف إطلاق النار “سيصمد”.

الحرب انتهت في غزة

وقبيل إقلاع طائرته من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، وصف ترامب رحلته إلى الشرق الأوسط بأنها ستكون “مميزة جداً”.

وسيقضي ترامب بضع ساعات في إسرائيل التي يصلها صباح اليوم في أول زيارة له منذ إعادة انتخابه رئيساً.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب، أن عودة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة تشكل “حدثاً تاريخياً”، قائلاً “لقد أنجزنا معاً انتصارات هائلة أدهشت العالم كله. وأريد أن أقول لكم: في أي مكان قاتلنا فيه أحرزنا نصراً، ولكن في الوقت نفسه، أقول لكم إن المعركة لم تنته”.

وأضاف “ما زالت أمامنا تحديات أمنية كبيرة جداً. البعض من أعدائنا يحاولون التعافي لضربنا من جديد. لكننا سنتولى أمرهم”، من دون تفاصيل إضافية.

ويبدأ ترامب زيارته للمنطقة بمحطة في إسرائيل حيث يلقي كلمة في الكنيست ويلتقي عائلات رهائن، الاثنين، قبل الانتقال إلى شرم الشيخ في مصر لحضور قمة السلام التي سيتم خلالها وبحضور أبرز قادة العالم “توقيع وثيقة تقضي بإنهاء الحرب في قطاع غزة”، وفق الخارجية المصرية.

وأكد ترامب على متن الطائرة الرئاسية حصوله على “ضمانات” شفهية من الجانبين ومن لاعبين إقليميين رئيسيين آخرين بشأن المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أن أحداً “يريد أن يخذله”.

 

