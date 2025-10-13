ترامب يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في قمة السلام

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إلى شرم الشيخ حيث يترأس إلى جانب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قمة السلام في غزة، بحضور قادة من أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وكان الرئيس السيسي في استقبال الرئيس ترامب بأرض المطار.

ووصل الرئيس الأمريكي إلى مصر متأخرا ثلاث ساعات عن موعده المعلن، قادماً من إسرائيل بعد زيارة استغرقت أقل من ست ساعات، ألقى خلالها خطابا أمام الكنيست، متحدثا عن نهاية “الكابوس المؤلم” للإسرائيليين والفلسطينيين.

ترامب يصل إلى شرم الشيخ

وقبيل وصول ترامب، عقد الرئيس المصري اجتماعا مع قادة الدول ورؤساء الوفود قبيل وصول الرئيس الأميركي إلى شرم الشيخ. وضم الاجتماع ملك الأردن، ورئيسي فرنسا وتركيا، وأمير دولة قطر، والمستشار الألماني، ورؤساء وزراء إيطاليا، والمملكة المتحدة، وكندا، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع عُقد بهدف التنسيق بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك جهود إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات الإنسانية.

🚨عاجل مصر : لحظة وصول الرئيس الأمريكي ترامب إلى شرم الشيخ لحضور قمة شرم الشيخ للسلام، و الرئيس المصري في مقدمة مستقبليه. pic.twitter.com/ywrYlQohjW — أحداث الشرق الأوسط (@MiddleEast_ev) October 13, 2025

وفي وقت سابق، وصلت الوفود المشاركة إلى شرم الشيخ لحضور القمة التي ستنطلق بالمدينة المطلة على البحر الأحمر.

ولن تشارك حماس في القمة، فيما أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه قد تم اعتذاره عن المشاركة في قمة شرم الشيخ بسبب الأعياد.

وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة المصرية مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة شرم الشيخ. وأفادت الرئاسة المصرية بأن نتنياهو أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس السيسي بحضور الرئيس ترامب، لدى وصول الأخير إلى مقر الكنيست ظهر اليوم، إلا أنه تم إلغاء مشاركة نتنياهو في القمة فيما بعد.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى مطار شرم الشيخ الدولي في مصر في زيارته التاريخية إلى الشرق الأوسط. pic.twitter.com/3ZOeN2J01v — أحداث الشرق الأوسط (@MiddleEast_ev) October 13, 2025

وأفادت مصادر دبلوماسية أن أميركا ومصر وقطر وتركيا ستوقع وثيقة ضمانات لاتفاق وقف النار في غزة وذلك خلال القمة المرتقبة.

وقرر الرئيس المصري إهداء نظيره الأميركي قلادة النيل “تقديراً لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة”، بحسب ما ذكره السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، اليوم الاثنين.