ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الشاحنات المستوردة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عبر منصته “تروث سوشال”، أن الشاحنات الثقيلة المستوردة إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25%، وذلك اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل.

وأوضح البيت الأبيض أن القرار يأتي لأسباب تتعلق بـ”الأمن القومي”، ويهدف إلى دعم شركات تصنيع الشاحنات الأميركية مثل بيتربيلت وكينورث وفريتلاينر وماك تراكس، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

وكان ترامب قد كشف، في السادس والعشرين من سبتمبر الماضي، عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية العقابية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، من بينها الأدوية ذات العلامات التجارية بنسبة 100%، والشاحنات الثقيلة بنسبة 25%، على أن تدخل حيز التنفيذ تباعاً خلال أكتوبر ونوفمبر.

وأكدت تقارير إعلامية أن الرسوم الجديدة تأتي ضمن سياسة إدارة ترامب الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي وحماية الصناعات الأميركية، فيما لم تُكشف بعد تفاصيل حول إعفاءات محتملة للدول التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة، مثل الاتحاد الأوروبي واليابان.