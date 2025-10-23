ترامب يفقد أعصابه ويهاجم صحفيًا السواحه يناقش تعزيز الشراكة بين السعودية وأمريكا في الابتكار والتقنيات النظيفة تراجع سعر الذهب اليوم وسط ارتفاع الدولار أسعار النفط تقفز 3% درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة وينبع 39 درجة والسودة 7 توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر عقار جديد يحفز تكوين أسنان طبيعية.. وداعًا لمشاكل الزراعة وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد للعيون وظائف إدارية شاغرة في روابي القابضة
هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، مراسل وكالة “رويترز” جيف ماسون خلال مؤتمر صحفي.
ووصف ترامب ماسون بـ”المراسل من الدرجة الثالثة” ردا على سؤال بشأن شفافية مشروع هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض.
وأكد ترامب شفافية إدارته في التعامل مع المشروع، مشيرا إلى أنه “عرض الخطط على كل المهتمين”، معتبرًا أن بعض المراسلين “لم يبذلوا جهدا لمشاهدتها”.
وأظهر ترامب صورًا للتصميم الجديد للقاعة أثناء المؤتمر الصحفي، مشيرًا إلى أن التصميم حصل على ما وصفه بأنه “تقييمات رائعة” من الخبراء.
وجاءت تصريحات ترامب ردًا على استفسار سابق من ماسون عن هدم الجناح الشرقي بالكامل، حيث لفت إلى دهشة الكثيرين لهذا القرار.
وبرر ترامب قرار الهدم الكامل بدراسات أجراها مع أفضل المهندسين المعماريين في العالم، موضحًا أن الجناح الأصلي المبني عام 1902 لم يتبق منه الكثير بعد التجديدات.
"Third-rate reporters didn't see it because they didn't look. You're a third-rate reporter, always have been."
President Trump clashes with a reporter who asked for his response "to people who say you haven't been transparent enough" about the White House ballroom construction pic.twitter.com/tUqAH19DUW
— Fox News (@FoxNews) October 22, 2025