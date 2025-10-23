ترامب يفقد أعصابه ويهاجم صحفيًا

Icon

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، مراسل وكالة “رويترز” جيف ماسون خلال مؤتمر صحفي.

ووصف ترامب ماسون بـ”المراسل من الدرجة الثالثة” ردا على سؤال بشأن شفافية مشروع هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض.

وأكد ترامب شفافية إدارته في التعامل مع المشروع، مشيرا إلى أنه “عرض الخطط على كل المهتمين”، معتبرًا أن بعض المراسلين “لم يبذلوا جهدا لمشاهدتها”.

وأظهر ترامب صورًا للتصميم الجديد للقاعة أثناء المؤتمر الصحفي، مشيرًا إلى أن التصميم حصل على ما وصفه بأنه “تقييمات رائعة” من الخبراء.

وجاءت تصريحات ترامب ردًا على استفسار سابق من ماسون عن هدم الجناح الشرقي بالكامل، حيث لفت إلى دهشة الكثيرين لهذا القرار.

وبرر ترامب قرار الهدم الكامل بدراسات أجراها مع أفضل المهندسين المعماريين في العالم، موضحًا أن الجناح الأصلي المبني عام 1902 لم يتبق منه الكثير بعد التجديدات.

