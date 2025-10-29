Icon

ترامب يلمّح إلى خفض الرسوم على الصين Icon ضبط مواطن رعى 50 رأسًا من الأغنام في مواقع محظورة بمحمية الملك عبدالعزيز Icon روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض في نوفمبر Icon ما الإجراء حال بيع المؤجر للعقار قبل انتهاء العقد؟ Icon رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء  Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تركيا  Icon نمو الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال بنسبة 3.9% خلال 2024 Icon الصناعة تصدر 138 ترخيصًا جديدًا وتعلن بدء الإنتاج في 79 مصنعًا خلال سبتمبر 2025 Icon طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء عبر أبشر Icon رئيس وزراء باكستان يغادر الرياض ومحمد بن عبدالرحمن في مقدمة مودعيه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ترامب يلمّح إلى خفض الرسوم على الصين

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٢ مساءً
ترامب يلمّح إلى خفض الرسوم على الصين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، إلى احتمالية خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية قبل لقاء محتمل مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان على استعداد لخفض “الرسوم المتعلقة بالفنتانيل” على السلع من الصين، قال ترامب “أتوقع أن يتم خفضها لأنني أعتقد أنهم سوف يساعدوننا في وضع الفنتانيل.

قد يهمّك أيضاً
حيلة من رئيسة وزراء اليابان لخطب ود ترامب!

حيلة من رئيسة وزراء اليابان لخطب ود ترامب!

ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرته الرئاسية بالدوحة

ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرته الرئاسية بالدوحة

ولم يقدم ترامب مزيدًا من التفاصيل.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة على المسألة، أنه من المتوقع أن تلتزم الصين بضوابط تصدير أكثر صرامة على المواد الكيميائية الأولية لصناعة الدواء مقابل خفض في الرسوم الأميركية المتعلقة بالفنتانيل على السلع الصينية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوة غير معتادة.. البنتاغون يقبل هدية ضخمة لدفع رواتب جنوده
العالم

خطوة غير معتادة.. البنتاغون يقبل هدية ضخمة...

العالم
حيلة من رئيسة وزراء اليابان لخطب ود ترامب!
العالم

حيلة من رئيسة وزراء اليابان لخطب ود...

العالم
ترامب يفقد أعصابه ويهاجم صحفيًا
العالم

ترامب يفقد أعصابه ويهاجم صحفيًا

العالم
ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرته الرئاسية بالدوحة
العالم

ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرته...

العالم