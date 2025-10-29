ترامب يلمّح إلى خفض الرسوم على الصين

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، إلى احتمالية خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية قبل لقاء محتمل مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان على استعداد لخفض “الرسوم المتعلقة بالفنتانيل” على السلع من الصين، قال ترامب “أتوقع أن يتم خفضها لأنني أعتقد أنهم سوف يساعدوننا في وضع الفنتانيل.

ولم يقدم ترامب مزيدًا من التفاصيل.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة على المسألة، أنه من المتوقع أن تلتزم الصين بضوابط تصدير أكثر صرامة على المواد الكيميائية الأولية لصناعة الدواء مقابل خفض في الرسوم الأميركية المتعلقة بالفنتانيل على السلع الصينية.