Icon

“الأوقاف” تعلن توزيع أرباح عن العام المالي 2024م Icon السعودية تشدد على أهمية معالجة جذور الأزمات الإنسانية وتدعو لتعزيز تقاسم الأعباء الدولية Icon انطلاق الحملة الوطنية لتطبيق توكلنا.. 34 مليون مستخدم في السعودية Icon ترامب يهاجم رئيس بلدية شيكاغو وحاكم إيلينوي: ينبغي أن يكونا في السجن Icon تعديل آلية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بدول الخليج.. وموعد التطبيق بالمملكة Icon البلديات والإسكان تعتمد القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية Icon إجراءات الوقاية من الدودة الحلزونية لحماية الثروة الحيوانية Icon تشكيل الأخضر لمواجهة إندونيسيا في ملحق آسيا لكأس العالم Icon شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب رجال ألمع Icon لأول مرة.. الذهب يتجاوز 4000 دولار للأوقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في تصعيد لهجماته على خصومه السياسيين

ترامب يهاجم رئيس بلدية شيكاغو وحاكم إيلينوي: ينبغي أن يكونا في السجن

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٢ مساءً
ترامب يهاجم رئيس بلدية شيكاغو وحاكم إيلينوي: ينبغي أن يكونا في السجن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رئيس بلدية شيكاغو وحاكم ولاية إيلينوي الديموقراطيان، مضيفا أنه ينبغي أن يكونا في السجن، في تصعيد لهجماته على خصومه السياسيين.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال “رئيس بلدية شيكاغو (براندون جونسون) ينبغي أن يكون في السجن لفشله في حماية عناصر” شرطة الهجرة والجمارك، مضيفا “والحاكم (جاي بي) بريتزكر كذلك!”.

قد يهمّك أيضاً
مطالبات لترامب بوقف حملته الانتخابية بسبب احتمال اعتقاله

مطالبات لترامب بوقف حملته الانتخابية بسبب احتمال اعتقاله

ترامب: لا أحد يريد تجربة كامالا هاريس

ترامب: لا أحد يريد تجربة كامالا هاريس

ترامب يهاجم رئيس بلدية شيكاغو وحاكم إيلينوي

ويأتي تصريح الرئيس الجمهوري في ظل معارضة المسؤولَين لأوامره التي تطلب من عناصر الهجرة والجمارك تنفيذ عمليات دهم بحق المهاجرين في شيكاغو.

ووصل أمس الثلاثاء، أفراد من الحرس الوطني من ولاية تكساس الأميركية إلى مركز تدريب تابع للجيش في ولاية إلينوي، وهي العلامة الأكثر وضوحاً حتى الآن على خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإرسال قوات إلى مدينة شيكاغو على الرغم من دعوى قضائية والمعارضة الشديدة من قادة الولاية الديمقراطيين.

وشاهدت وكالة “أسوشييتد برس” عسكريين يرتدون الزي الرسمي للحرس الوطني في ولاية تكساس داخل مركز احتياط للجيش الأميركي في مدينة إيلوود على بعد 88 كيلومتراً جنوب غربي شيكاغو.

في سياق متصل نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” قوله إن 200 عنصر من الحرس الوطني وصلوا إلى مقربة من شيكاغو استعداداً للانتشار في المدينة. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مهمة هؤلاء الجنود في الاحتياط الآتين من ولاية تكساس هي حماية “الإجراءات والعملاء والممتلكات الحكومية الاتحادية” لمدة “مبدئية قدرها 60 يوماً”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تطور خطير.. الشيوخ الأمريكي يرفض خطة الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الحكومي
العالم

تطور خطير.. الشيوخ الأمريكي يرفض خطة الجمهوريين...

العالم
إسرائيل تدمر 20 منزلاً بغزة رغم دعوة ترامب لوقف القصف
العالم

إسرائيل تدمر 20 منزلاً بغزة رغم دعوة...

العالم
ترامب يأمر بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات أمريكية
العالم

ترامب يأمر بإرسال الحرس الوطني إلى 4...

العالم
ترامب لـ نتنياهو: لا بديل عن اتفاق السلام
العالم

ترامب لـ نتنياهو: لا بديل عن اتفاق...

العالم
ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الشاحنات المستوردة
العالم

ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على...

العالم
ترامب: يجب على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
العالم

ترامب: يجب على إسرائيل أن توقف قصف...

العالم
العاشرة مساء الأحد.. ترامب يمنح حماس “الفرصة الأخيرة”
العالم

العاشرة مساء الأحد.. ترامب يمنح حماس “الفرصة...

العالم
السعودية و7 دول ترحب بخطوات حماس بشأن مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة
أخبار رئيسية

السعودية و7 دول ترحب بخطوات حماس بشأن...

أخبار رئيسية