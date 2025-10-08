ترامب يهاجم رئيس بلدية شيكاغو وحاكم إيلينوي: ينبغي أن يكونا في السجن

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رئيس بلدية شيكاغو وحاكم ولاية إيلينوي الديموقراطيان، مضيفا أنه ينبغي أن يكونا في السجن، في تصعيد لهجماته على خصومه السياسيين.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال “رئيس بلدية شيكاغو (براندون جونسون) ينبغي أن يكون في السجن لفشله في حماية عناصر” شرطة الهجرة والجمارك، مضيفا “والحاكم (جاي بي) بريتزكر كذلك!”.

ترامب يهاجم رئيس بلدية شيكاغو وحاكم إيلينوي

ويأتي تصريح الرئيس الجمهوري في ظل معارضة المسؤولَين لأوامره التي تطلب من عناصر الهجرة والجمارك تنفيذ عمليات دهم بحق المهاجرين في شيكاغو.

ووصل أمس الثلاثاء، أفراد من الحرس الوطني من ولاية تكساس الأميركية إلى مركز تدريب تابع للجيش في ولاية إلينوي، وهي العلامة الأكثر وضوحاً حتى الآن على خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإرسال قوات إلى مدينة شيكاغو على الرغم من دعوى قضائية والمعارضة الشديدة من قادة الولاية الديمقراطيين.

وشاهدت وكالة “أسوشييتد برس” عسكريين يرتدون الزي الرسمي للحرس الوطني في ولاية تكساس داخل مركز احتياط للجيش الأميركي في مدينة إيلوود على بعد 88 كيلومتراً جنوب غربي شيكاغو.

في سياق متصل نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” قوله إن 200 عنصر من الحرس الوطني وصلوا إلى مقربة من شيكاغو استعداداً للانتشار في المدينة. وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مهمة هؤلاء الجنود في الاحتياط الآتين من ولاية تكساس هي حماية “الإجراءات والعملاء والممتلكات الحكومية الاتحادية” لمدة “مبدئية قدرها 60 يوماً”.