تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025.. 11 منطقة ترفيهية و15 بطولة و34 معرضًا ومهرجانًا

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، تفاصيل فعاليات موسم الرياض 2025، موضحًا أن النسخة الجديدة ستنطلق يوم الجمعة المقبل العاشر من أكتوبر، إذ تبدأ بمسيرة ضخمة تستعرض عناصر الموسم الجديدة، عند الرابعة عصرًا، بجانب “بوليفارد سيتي”، وسيكون الموسم نقلة نوعية في صناعة الترفيه بالمملكة، وامتدادًا للنجاحات التي حققتها المواسم السابقة في ترسيخ مكانة الرياض وجهة عالمية للترفيه.

ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- على دعمهما الكبير لقطاع الترفيه وتمكينه ليكون رافدًا اقتصاديًا رئيسًا وركيزة من ركائز جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك في مستهل المؤتمر الصحفي الحكومي الـ 26 الذي عُقد اليوم بالرياض، بحضور معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، وعدد من أصحاب المعالي، والمسؤلين.

وأوضح معاليه أن النسخة الأخيرة من موسم الرياض، مثّلت مرحلة جديدة من النمو في القطاع الترفيهي، إذ تجاوز عدد الزوار (20) مليون زائر من أكثر من (135) دولة، وسُجلت أكثر من (3,300) زيارة إعلامية دولية، إلى جانب تحقيق أكثر من (110) مليارات ظهور إعلامي على المنصات العالمية؛ مما يعكس الحضور الدولي الواسع للموسم ومكانة الرياض المتقدمة ضمن العواصم الأكثر جذبًا للفعاليات العالمية.

وبيّن آل الشيخ أن القيمة التقديرية للعلامة التجارية لموسم الرياض بلغت (3.2) مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 12 مليار ريال سعودي)، وهو ما يعكس النمو الكبير في سمعة الموسم عالميًا، وتؤكد أنه أصبح من أبرز العلامات الترفيهية في الشرق الأوسط والعالم.

موسم الرياض 2025

وأكد أن نسخة هذا العام تشمل (11) منطقة ترفيهية رئيسة تغطي العاصمة الرياض، وتضم (15) بطولة عالمية و(34) معرضًا ومهرجانًا، بمشاركة أكثر من (2100) شركة في مختلف المجالات، بنسبة (95%) من الشركات المحلية، من خلال (4200) عقد مبرم مع القطاع الخاص، مما يعكس تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي.

وأشار معالي المستشار إلى أن موسم الرياض 2025 يعزز ريادة المملكة في صناعة الترفيه، من خلال استضافة كبرى الفعاليات العالمية التي تجعل الرياض عاصمة الترفيه في المنطقة، مؤكدًا أن هذه النسخة ستكون محط أنظار صناع الترفيه في العالم، بفضل ما تحتضنه من فعاليات ومؤتمرات كبرى مثل مؤتمر جوي فوروم (Joy Forum) الذي سيُقام يومي 16 و17 أكتوبر الجاري في منطقة بوليفارد سيتي، ويستضيف أبرز صناع الترفيه في العالم، من بينهم صانع المحتوى الأمريكي مستر بيست، ورئيس منظمة UFC دانا وايت، والأسطورة الرياضية جون جونز، وأسطورة كرة السلة الأمريكية شاكيل أونيل، والمقدم التلفزيوني والمستثمر الأمريكي دايموند جون، والممثل والمخرج الهندي عامر خان، إلى جانب نخبة من أبرز الشخصيات العالمية في مجال الترفيه.

وأضاف أن الموسم الجديد يقدم شراكات عالمية غير مسبوقة، من أبرزها التعاون مع صانع المحتوى الأمريكي “مستر بيست” عبر إنشاء منطقة “بيست لاند”، التي تمتد على مساحة 200 ألف متر مربع، وتضم أكثر من (27) لعبة وتجربة وأكثر من (40) مطعمًا ومتجرًا، إلى جانب جوائز وتحديات تفاعلية موجهة للجمهور، في تجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وفي إطار استقطاب الفعاليات العالمية الكبرى، أعلن معاليه عن استضافة موسم الرياض للحدث العالمي “رويال رامبل” للمصارعة الحرة، الذي يقام لأول مرة خارج قارة أمريكا الشمالية، مما يؤكد التزام الموسم باستقطاب أبرز الفعاليات العالمية، بهدف جعل المملكة مركزًا دوليًا للأحداث الترفيهية الكبرى.

وأوضح آل الشيخ أن منطقة “بوليفارد وورلد” ستواكب موسم 2025 بمحتوى مطور يضم أكثر من (1600) متجر ومحل و(350) مطعمًا ومقهى و(40) لعبة وتجربة، إلى جانب (24) منطقة فرعية، من بينها ثلاث مناطق جديدة بالكامل هي الكويت وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.

كما ستشهد منطقة بوليفارد سيتي محتوى ترفيهيًا غنيًا يشمل (8) بطولات رياضية مثل (Power Slap 17) و(The Ring V) وبطولة موسم الرياض للبادل (P1) وبطولة موسم الرياض للسنوكر وماسترز السعودية للسهام، و”كينغز كوب” MENA، إلى جانب (19) تجربة ترفيهية منها (6) تجارب جديدة أبرزها ماين كرافت وبوبي بلاي تايم، إضافة إلى (20) حفلة غنائية عربية، و(14) مسرحية جديدة.

وأضاف: “كما ستُقام تجربة “فلاينج أوفر السعودية” التي تروّج للسياحة في مختلف مناطق المملكة، وهي تجربة جرى العمل عليها على مدى ثلاث سنوات للخروج بهذه النسخة المميزة، إذ تتيح لتسعين شخصًا في الوقت نفسه خوض تجربة تفاعلية لزيارة عدد من مناطق المملكة عن بُعد”، مشيرًا إلى أن معرض “سنيكر كون” سيُقام في “بوليفارد سيتي” للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الذي حققه في نسخته السابقة، فيما سيُقام معرض السيارات في “المملكة أرينا” مقدّمًا خمسين سيارة جوائز للجمهور.

أما في “فيا رياض”، فيتواصل النجاح الذي يحققه معرض “أنا عربية” في كل عام، إذ يقدّم مجموعة واسعة من المنتجات المميزة عبر أجنحة متعددة تمثل عددًا من الدول العربية.

وأوضح معاليه أن منطقة “ذا جروفز” تعد إحدى أبرز الوجهات الراقية في الموسم، إذ تجمع المنطقة هذا العام سبعة مطاعم راقية، إلى جانب (16) متجرًا ومحلًا يتيح للزوار تجربة تسوق استثنائية في أجواء أنيقة.

وأكد معالي المستشار أن موسم الرياض 2025 يولي اهتمامًا خاصًا بالمسرح، إذ عُزز المحتوى النوعي ليشمل مجموعة واسعة من المسرحيات السعودية والكويتية والقطرية والإماراتية والسورية، في خطوة تهدف إلى إبراز التنوع الخليجي والعربي، وتمكين المبدعين من تقديم أعمالهم في بيئة تنافسية راقية.

وأضاف أن الحفلات الغنائية في موسم هذا العام ستكون استثنائية من حيث الحجم والمضمون، إذ سيحيي نخبة من الفنانين السعوديين والخليجيين حفلات ضخمة بمشاركة موسيقيين سعوديين، في مشهد يجسد الحراك الفني المتطور الذي تشهده المملكة.

وفي الجانب الفني، يستمر الموسم في احتضان جوائز صنّاع الترفيه (Joy Awards) في نسختها الجديدة لعام 2026، التي تُعد من أكبر الجوائز الفنية في المنطقة، وتكرم نخبة من المبدعين في مجالات الدراما، والموسيقى والفن وغيرها.

أما في سياق الفعاليات الكبرى، فقد أعلن آل الشيخ عن استمرار البطولات العالمية التي أثبتت نجاحها في المواسم السابقة، مثل بطولة “Six Kings Slam” للتنس، وبطولة الملاكمة “Ring IV”، وبطولة “WBC Grand Prix” التي أقيمت تصفياتها في الرياض وشارك فيها ملاكمون قدموا من أكثر من (40) دولة. كما يشهد الموسم هذا العام إقامة مباراة كرة القدم الأمريكية “Fantastic Flag Football Classic” بمشاركة أسطورة كرة القدم الأمريكية توم برادي ونخبة من النجوم، والمقررة إقامتها في 21 مارس 2026 على أرض ملعب المملكة أرينا.

وأشار معاليه إلى أن موسم الرياض يشهد كذلك إطلاق مناطق جديدة، أبرزها منطقة “بوليفارد فلاورز” التي تمتد على مساحة (215) ألف متر مربع، وتضم أكثر من (200) مليون زهرة و(200) مجسم زهري و(3) طائرات من نوع بوينج (777)، إلى جانب (40) مطعمًا ومقهى، لتشكل لوحة فنية ضخمة تعكس الجمال الطبيعي والابتكار الفني في آن واحد. وفي منطقة “Anb Arena” سيقام معرض “صالون المجوهرات” الذي يأتي من خارج المملكة.

أوريا كروز

كما أكد أن الموسم يشهد استحداث أول منطقة بحرية متحركة في تاريخه تحت اسم “أوريا كروز”، التي تقدم تجربة فريدة على البحر الأحمر، وتشمل (14) وجهة بحرية مختلفة، و(29) مطعمًا ومقهى، و(10) مرافق سبا ولياقة، و(20) منطقة ترفيهية على متن السفينة، مما يجعلها وجهة متكاملة للترفيه والضيافة الفاخرة.

وأشار إلى أن الموسم يهدف للوصول إلى جميع شرائح المجتمع من خلال تطوير المحتوى العائلي، إذ طُورت حديقة الحيوانات بالرياض لتضم أكثر من (1600) حيوان من (170) فصيلة موزعة على (6) مناطق داخلية، وتوفير تجارب تعليمية وتفاعلية للأطفال والعائلات، بينما ستواصل حديقة السويدي تقديم فعالياتها التي تضم (13) ثقافة مختلفة، إذ تستضيف دول اليمن والسودان وسوريا وفلسطين ولبنان والأردن ومصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، والفلبين، وبنغلاديش، وباكستان، والهند، وذلك عبر (49) حفلاً غنائيًا و(84) عرضًا مسرحيًا و(100) كرنفال.

وأوضح معاليه أن موسم الرياض في نسخته السادسة يواصل مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل واسعة ومتنوعة، إذ تجاوز عدد الوظائف المباشرة التي يوفرها الموسم هذا العام (25) ألف وظيفة، فيما بلغت الوظائف غير المباشرة أكثر من (100) ألف وظيفة، تشمل مجالات متعددة في التنظيم والتشغيل والإنتاج والخدمات، ويأتي ذلك ضمن حرص الموسم على تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ودعم الشركات الوطنية، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات الحكومية، بما ينعكس على نمو القطاع واستدامته ورفع جودة التجارب المقدمة للزوار من داخل المملكة وخارجها.

وفي جانب المسؤولية الاجتماعية، أشار معالي المستشار إلى أن موسم الرياض يولي اهتمامًا خاصًا بالمبادرات المجتمعية، إذ نُفذت في العام الماضي مبادرة “ليلة العمر” بالتعاون مع رعاة الخدمة المجتمعية، وحققت أثرًا إنسانيًا كبيرًا.

وأضاف أن الموسم سيعمل هذا العام على دراسة المبادرة وتطويرها لإطلاقها في وقت لاحق، مع الإعلان عن تفاصيلها وموعدها في حينه، إذ يجري التنسيق مع الرعاة لضمان نجاحه بشكل أكبر.

وأكد أن موسم الرياض 2025 سيكون علامة فارقة في تاريخ صناعة الترفيه في المنطقة والعالم، مشددًا على أن العاصمة الرياض باتت اليوم عنوانًا للعصر الجديد للترفيه، ومحط أنظار صناع الفنون والإبداع حول العالم.

وفي معرض رد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ على أسئلة الصحفيين بيّن أن الموسم يمثل نقلة نوعية في صناعة الترفيه بالمملكة، ويجسد الطموح الوطني لتعزيز مكانة المملكة وجهًة عالمية للثقافة والفنون والترفيه، متسقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وردًّا على سؤال عن الحاجة إلى قناة متخصصة لتغطية فعاليات الترفيه، أوضح معاليه أن الهيئة اعتمدت نموذج شراكات مبتكر مع كبرى المؤسسات الإعلامية، بما يضمن الانتشار الواسع للفعاليات محليًا وعالميًا، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يتيح التركيز على تطوير موسم الرياض منصة رئيسة للترفيه ويضمن تقديم تجربة إعلامية متميزة للجمهور، دون الحاجة إلى إنشاء قناة مستقلة.

وعن توسيع فعاليات الموسم إلى مناطق أخرى، بين معاليه أن لكل منطقة في المملكة خططها الموسمية الخاصة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تركيز الهيئة ينصب على تقديم تجربة متكاملة ومتميزة في موسم الرياض، بما يعكس هوية المملكة الترفيهية على المستوى العالمي ويعزز جودة الفعاليات وثراء محتواها.

وفيما يتعلق بالأهداف المستقبلية، أوضح معالي آل الشيخ أن جميع الأهداف التي وضعتها الهيئة منذ انطلاق موسم الرياض قد تحققت، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على إعداد إستراتيجية جديدة للمواسم المقبلة، تتضمن تطوير الفعاليات، وتعزيز الشراكات، وتمكين الكفاءات الوطنية، لضمان استمرار الموسم منصة عالمية للإبداع والترفيه.

وأضاف أن موسم الرياض أصبح أيقونة عالمية يُعرف بها اسم المملكة في مختلف أنحاء العالم، وأن التجربة السعودية أصبحت نموذجًا يُحتذى به على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعن دمج المواهب الوطنية في الفعاليات العالمية، أكد معاليه أن جميع فرق العمل خلف الكواليس تشمل كفاءات سعودية شابة تعمل في الإنتاج والإخراج والتنظيم، مشددًا على أن الموسم يهدف إلى تطوير هذه الكفاءات ومنحها الفرصة لاكتساب الخبرة العالمية، لضمان تقديم محتوى متميز يرقى إلى تطلعات الجمهور المحلي والدولي.

وأوضح معاليه ردًّا على سؤال حول المشاريع الكبرى ضمن الموسم، أن الهيئة تنفذ أعمالًا سينمائية تسلط الضوء على بطولات رجال الأمن والجيش السعودي، ويشارك فيها الشباب السعودي في مختلف المناصب، مما يضمن نقل الخبرة وتعزيز القدرات الوطنية في صناعة المحتوى الترفيهي، مؤكدًا أن جميع المبادرات والمشاريع تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير صناعة الترفيه بالمملكة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي والاجتماعي للموسم، أكد معاليه أن موسم الرياض 2025 يوفر أكثر من 25 ألف وظيفة مباشرة، وما يزيد على 100 ألف وظيفة غير مباشرة، موضحًا أن الأرقام الدقيقة للأثر الاقتصادي ستعلن عند نهاية الموسم لارتباطها بمؤشرات متغيرة خلال فترة التنفيذ، مشددًا على دور الموسم في تعزيز النشاط الاقتصادي في قطاعات الخدمات والضيافة واللوجستيك، ودعم الشركات الوطنية بما يضمن استفادة المجتمع بأكمله.

وحول مشاركة الفنانين الصينيين في الموسم وإجراءات تسهيل وصول الزوار الأجانب، أوضح معاليه أن المملكة تحتفل سنويًا مع دولة الصين الشقيقة، مشيرًا إلى أن المنطقة الصينية في البوليفارد تُعد من أكثر المناطق جذبًا للزوار، إذ تعرض جميع المنتجات الصينية وتلقى إقبالًا واسعًا.

وأضاف أن هناك مشاركة مميزة هذا العام من أبرز الفنانين الصينيين في فيلم عربي تحت عنوان “سفن دوق”، كما سيشارك فنانون صينيون في فعاليات “جوي”، مشيرًا إلى أن المملكة سبق أن استضافت نجومًا عالميين مثل جاكي شان، وأن الهيئة تعمل على تنظيم نزالات ملاكمة مشتركة مع الصين، بما يعكس حرص الموسم على التنوع الثقافي والفني وتعزيز التبادل الإبداعي الدولي.

واختتم معاليه حديثه بتأكيد أن موسم الرياض 2025 يمثل تجربة سعودية استثنائية تجمع بين الإبداع والتنظيم والتميز، وتضع المملكة على الخارطة العالمية للترفيه، مشددًا على أن الموسم ليس مجرد احتفالية، بل منصة مستمرة للإبداع وتمكين الكفاءات الوطنية، وصناعة تجربة ترفيهية متكاملة تلهم العالم وتؤكد المكانة الدولية التي وصلت إليها المملكة في ميادين الفنون والترفيه.