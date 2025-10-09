Icon

جميع المحتجزين سيُفرج عنهم الاثنين أو الثلاثاء

ترمب: سأتوجه إلى الشرق الأوسط الأحد.. وسيتم إعمار غزة تدريجيًا

الجمعة ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
ترمب: سأتوجه إلى الشرق الأوسط الأحد.. وسيتم إعمار غزة تدريجيًا
المواطن - فريق التحرير

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه زيارة الشرق الأوسط يوم الأحد، للمشاركة في توقيع اتفاق وقف حرب غزة بين حماس وإسرائيل، مؤكداً إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين وإعادة إعمار غزة تدريجياً.

وأشار إلى أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة، مع دعم من دول عدة مثل قطر ومصر وتركيا والسعودية.

الأونروا: سنضطر لتعليق عملياتنا في غزة غدًا

الأونروا: سنضطر لتعليق عملياتنا في غزة غدًا

السعودية ترحب بالتدابير الاحترازية المؤقتة لمحكمة العدل الدولية الداعية لإغاثة غزة

السعودية ترحب بالتدابير الاحترازية المؤقتة لمحكمة العدل الدولية الداعية لإغاثة غزة

ترامب يتوجه للشرق الأوسط

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، أنه يعتزم التوجه إلى الشرق الأوسط الأحد المقبل، بعدما وقعت حركة “حماس” وإسرائيل على المرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب في غزة، فيما أشار إلى أن “جميع المحتجزين سيُفرج عنهم الاثنين أو الثلاثاء، وسأكون هناك”. وأن “إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه”.

وأضاف ترمب، خلال استقبال الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، أنه “بموجب خطته لن يتم إجبار أحد على مغادرة قطاع غزة”.

وقبل ساعات، قال ترمب إن اتفاق إنهاء الحرب في غزة يهدف إلى إرساء ما سماه “سلاماً دائماً في منطقة الشرق الأوسط”، مؤكداً عزمه زيارة مصر قريباً للمشاركة في التوقيع على الاتفاق، الذي حظي بتأييد غير مسبوق من دول المنطقة.

سلام دائم بالشرق الأوسط

وأوضح ترمب، خلال اجتماع للحكومة: “الليلة الماضية حققنا خرقاً تاريخياً في الشرق الأوسط، وهو أمر قال الناس إنه لن يحدث أبداً.. أنهينا الحرب في غزة، وعلى نطاق أوسع بكثير، صنعنا السلام، وأعتقد أنه سيكون سلاماً دائماً، نأمل أن يكون سلاماً أبدياً، سلاماً في الشرق الأوسط”.

وقال دونالد ترمب إن اتفاق إنهاء الحرب في غزة يهدف إلى إرساء ما سماه “سلاماً دائماً في منطقة الشرق الأوسط”، مؤكداً عزمه زيارة مصر قريباً.

وأضاف الرئيس الأميركي: “أمّنا إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين المتبقين، ومن المفترض أن يتم إطلاق سراحهم الاثنين أو الثلاثاء. الحصول عليهم عملية معقدة، وأفضل ألا أخبركم بما يجب عليهم فعله من أجل إعادتهم”.

وأفاد ترمب بأنه “سيغادر قريباً إلى الشرق الأوسط، وأنه فخور جداً بالمشاركة في ذلك”، مضيفاً: “إنه أمر لم يعتقد أحد أنه ممكن، وسننتهي بالحصول على سلام في الشرق الأوسط. من كان يعتقد ذلك؟.. سأحاول زيارة المنطقة، نحن نعمل على التوقيت، سنذهب إلى مصر حيث سيكون لدينا توقيع رسمي على الاتفاق”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا، خلال اتصال هاتفي، ترمب لزيارة مصر، في أعقاب إعلان الأخير عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من وقف الحرب في قطاع غزة.

