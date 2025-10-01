تطور خطير.. الشيوخ الأمريكي يرفض خطة الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الحكومي

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي خطة تمويل مؤقتة طرحها الجمهوريون لإنهاء الإغلاق الحكومي، مبددًا الآمال بنهاية سريعة للشلل الفيدرالي.

الشيوخ الأمريكي يرفض خطة الجمهوريين

ولم يؤيد سوى ثلاثة أعضاء ديمقراطيين نصًا اقترحه الجمهوريون لتمديد تمويل الدولة الفيدرالية حتى نهاية نوفمبر، علمًا بأنه يحتاج إلى ثمانية أصوات لبلوغ سقف الأصوات الستين التي تتيح إقراره.

يذكر أن الولايات المتحدة دخلت رسميًا، اليوم، في حالة شلل فيدرالي (Government Shutdown) بعد فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الحكومة الفيدرالية قبل انتهاء المهلة المحددة.

معنى الشلل الفيدرالي

ويعني هذا الشلل توقفًا جزئيًا لعمل مؤسسات حكومية وخدمات عامة، باستثناء القطاعات الحيوية مثل الأمن القومي والمستشفيات والجيش.

أما الموظفون الحكوميون في القطاعات المتأثرة، فسيُطلب من بعضهم العمل دون أجر لحين التوصل إلى اتفاق، بينما يُحال آخرون إلى إجازة غير مدفوعة.

وتعود الأزمة إلى خلافات سياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول أولويات الإنفاق في الموازنة، بما يشمل ملفات الهجرة، والمساعدات الخارجية، والضرائب، والإنفاق العسكري.

ويثير الشلل الفيدرالي قلق الأسواق المالية والمستثمرين، خاصة أنه قد يؤثر على ثقة المواطنين ويعطل إصدار بعض التقارير الاقتصادية الرسمية، كما قد يؤخر صرف الرواتب والمعاشات الفيدرالية.

تاريخيًا، شهدت الولايات المتحدة عدة حالات مماثلة، أطولها كان في أواخر 2018 واستمر 35 يومًا. وتبقى المدة الحالية مرتبطة بمدى قدرة المشرّعين على تجاوز الخلافات والتوصل إلى اتفاق جديد.

وبينما يستمر الشلل، يبقى ملايين الأمريكيين أمام حالة من الغموض بشأن الخدمات الحكومية الأساسية، وسط دعوات من مختلف الأوساط السياسية والاقتصادية لسرعة التوصل إلى حل لتفادي تداعيات أوسع على الاقتصاد والمجتمع.

موقف ترامب

وقال ترامب في البيت الأبيض قبل الموعد النهائي عند منتصف الليل: “لا نريد أن تتوقف الحكومة”، لكن الرئيس، الذي اجتمع هذا الأسبوع بشكل خاص مع قيادات الكونغرس، بدا غير قادر على التوصل إلى أي اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين لتفادي هذا السيناريو.

وهذه هي ثالث مرة يترأس فيها ترامب توقف تمويل الحكومة الفيدرالية، والأولى منذ عودته إلى البيت الأبيض هذا العام، في رقم قياسي بارز يعكس الانقسام الحاد حول أولويات الميزانية ومناخ سياسي يعزز المواقف المتشددة بدلا من التسويات التقليدية.