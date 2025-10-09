Icon

تفاصيل الدفعة الـ 95 من حساب المواطن.. 3 مليارات ريال مخصّص دعم أكتوبر

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٥ مساءً
تفاصيل الدفعة الـ 95 من حساب المواطن.. 3 مليارات ريال مخصّص دعم أكتوبر
المواطن - فريق التحرير

أودع برنامج حساب المواطن اليوم الخميس 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والتسعين أكثر من 9.7 ملايين مستفيد وتابع.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، إن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 256 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالاً.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 89%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.

