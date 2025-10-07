Icon

تبدأ من يوم الأحد 12 أكتوبر 2025م وتستمر حتى الثلاثاء 14 أكتوبر 2025م

تمديد فترة التقديم على جائزة التميز 2025 بجامعة الإمام محمد بن سعود

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٥ مساءً
تمديد فترة التقديم على جائزة التميز 2025 بجامعة الإمام محمد بن سعود
المواطن - فريق التحرير

أعلنت أمانة جائزة الجامعة للتميز بوكالة الجامعة للتطوير المؤسسي والمسؤولية المجتمعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن تمديد فترة التقديم على الجائزة لمدة ثلاثة أيام عمل، تبدأ من يوم الأحد 12 أكتوبر 2025م وحتى الثلاثاء 14 أكتوبر 2025م.

تمديد فترة التقديم على جائزة التميز 2025

ويأتي هذا التمديد حرصًا من أمانة جائزة الجامعة للتميز على إتاحة الفرصة للراغبين في التقديم واستكمال طلباتهم عبر النظام الإلكتروني للجائزة، بما يعزز من المشاركة الواسعة ويتيح المجال أمام جميع منسوبي الجامعة ووحداتها وطلابها لإبراز جهودهم وإنجازاتهم في مجالات التميز المختلفة.

وأكدت أمانة الجائزة أن الجائزة تأتي امتدادًا لجهود جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في تحفيز التميز والإبداع، ونشر ثقافة الجودة والريادة في التعليم والبحث العلمي والابتكار، تحقيقًا لأهدافها الإستراتيجية في التميز والريادة، ولمزيد من المعلومات عن الجائزة على الرابط التالي: https://units.imamu.edu.sa/vrectorate/PDQVR/News/Pages/newj25-38.aspx#.

