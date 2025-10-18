Icon

تستمر حتى الـ 8 مساء

تنبيه من حالة مطرية على جازان

السبت ١٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٢ مساءً
تنبيه من حالة مطرية على جازان
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الريث، وهروب، والحرث، والداير، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على منطقتي الباحة ومكة المكرمة، مع فرصة تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار عفي مناطق المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية، الرياض، نجران.

