توثيق عقد العمل عبر “قوى” يمنحه الصيغة التنفيذية ويصون حقوق العامل

أكد فيصل الضفيّان، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للشؤون العمالية، أهمية توثيق عقود العمل عبر منصة “قوى”، باعتبارها خطوة أساسية تحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وتضمن سرعة البت في القضايا العمالية.

وأوضح الضفيّان خلال لقائه في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن توثيق عقد العمل في المنصة يتيح انتقال البيانات مباشرة إلى أنظمة وزارة العدل، مما يمنح العقد الصيغة التنفيذية الرسمية ويجعله سندًا تنفيذيًا معتمدًا.

وأضاف أن هذا الإجراء يسهم في تعزيز الشفافية وضمان استحقاق العامل لأجره، مبينًا أنه في حال تقدم العامل بطلب لمستحقاته المالية، يتم رفع الطلب عبر منصة “ناجز” للتحقق من استلام الراتب سواء بشكل كامل أو جزئي، شريطة أن يكون العقد موثقًا وأن يكون قد مضى على استحقاق الأجر 30 يومًا.