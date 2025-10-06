Icon

توثيق عقد العمل عبر “قوى” يمنحه الصيغة التنفيذية ويصون حقوق العامل Icon وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة Icon سكني: يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد Icon وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير Icon الحقيل: إصدار مليون سجل عقاري يعكس نجاح التحول الرقمي في القطاع Icon ضبط مواطن ارتكب مخالفات تخزين الحطب المحلي وتفحيمه بالمدينة المنورة Icon منتخب الدفاع المدني يواصل استعداداته لبطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توثيق عقد العمل عبر “قوى” يمنحه الصيغة التنفيذية ويصون حقوق العامل

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٠ مساءً
توثيق عقد العمل عبر “قوى” يمنحه الصيغة التنفيذية ويصون حقوق العامل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد فيصل الضفيّان، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للشؤون العمالية، أهمية توثيق عقود العمل عبر منصة “قوى”، باعتبارها خطوة أساسية تحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وتضمن سرعة البت في القضايا العمالية.

وأوضح الضفيّان خلال لقائه في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن توثيق عقد العمل في المنصة يتيح انتقال البيانات مباشرة إلى أنظمة وزارة العدل، مما يمنح العقد الصيغة التنفيذية الرسمية ويجعله سندًا تنفيذيًا معتمدًا.

قد يهمّك أيضاً
بالصور .. قوى الأمن بالطائف يقيم حملة تبرع بالدم لجنود #عاصفة_الحزم

بالصور .. قوى الأمن بالطائف يقيم حملة تبرع بالدم لجنود #عاصفة_الحزم

وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى قوى الأمن بالرياض

وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى قوى الأمن بالرياض

وأضاف أن هذا الإجراء يسهم في تعزيز الشفافية وضمان استحقاق العامل لأجره، مبينًا أنه في حال تقدم العامل بطلب لمستحقاته المالية، يتم رفع الطلب عبر منصة “ناجز” للتحقق من استلام الراتب سواء بشكل كامل أو جزئي، شريطة أن يكون العقد موثقًا وأن يكون قد مضى على استحقاق الأجر 30 يومًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد