توصيات من الأمن السيبراني بإجراء تحديثات على منتجات Google

أوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، المستخدمين بضرورة إجراء التحديثات الأمنية العاجلة على منتجات جوجل.

وشدد المركز عبر حسابه بمنصة إكس على ضرورة تحديث المنتجات المتأثرة، لضمان حمايتهم من المخاطر الأمنية المحتملة لهذه التحديثات، وذلك عبر الرابط التالي هنا.