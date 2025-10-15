توصيات من الأمن السيبراني بإجراء تحديثات على منتجات Google

ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في إحدى الشقق السكنية بتبوك الأراضي البيضاء للملاك: اسرعوا في التسجيل قبل 30 أكتوبر وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة 6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس ضبط أكثر من مليوني قرص إمفيتامين مخبأة في شحنة مكسّرات بالرياض فهد بن سلطان: تأهل المنتخب لكأس العالم إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة إجراءات نظامية بحق فتاتين حملتا مجسم سلاح ناري بالطريق العام في بيشة ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي بإندونيسيا رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة مساء
أوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، المستخدمين بضرورة إجراء التحديثات الأمنية العاجلة على منتجات جوجل.
وشدد المركز عبر حسابه بمنصة إكس على ضرورة تحديث المنتجات المتأثرة، لضمان حمايتهم من المخاطر الأمنية المحتملة لهذه التحديثات، وذلك عبر الرابط التالي هنا.