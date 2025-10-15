Icon

توصيات من الأمن السيبراني بإجراء تحديثات على منتجات Google

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، المستخدمين بضرورة إجراء التحديثات الأمنية العاجلة على منتجات جوجل.

وشدد المركز عبر حسابه بمنصة إكس على ضرورة تحديث المنتجات المتأثرة، لضمان حمايتهم من المخاطر الأمنية المحتملة لهذه التحديثات، وذلك عبر الرابط التالي هنا.

