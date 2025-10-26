توضيح من التأمينات بشأن فئات جمعية GOSI وموعد التسجيل

قالت التأمينات الاجتماعية إن فئات جمعية GOSI تظهر وتحدد بحسب معايير الأهلية لكل متقاعد ويبدأ التسجيل في اليوم الأول من الشهر ويستمر إلى يوم 21 من ذات الشهر.

وتابعت التأمينات ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: نفيدك بأنه يمكن الانسحاب قبل تفعيل الجمعية فقط ولا يمكن الانسحاب بعد ذلك.

شروط الانضمام إلى جمعية GOSI

وقالت التأمينات ردًا على استفسارات بشأن شروط الانضمام إلى جمعية GOSI عبر منصة إكس:

•أن يكون المشترك متقاعدا (مدني/عسكري/قطاع خاص).

•ألا يزيد العمر عن ٧٥ سنة.

•ألا يتجاوز الاستقطاع ٢٥٪ من المعاش التقاعدي.

ولفتت إلى أن المشترك المستثنى تطبق عليه الأنظمة الحالية دون تغيير، وتم تعديل السن النظامية والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي بشكل تدريجي، وللمزيد من التفاصيل يمكن زيارة المنصة التوعوية عبر الرابط: هنا.

9 أنواع

فيما يوفر المنتج 9 أنواع من الجمعيات تتراوح قيمتها ما بين 3000 إلى 40 ألف ريال، مما يوفر للمتقاعدين حلولًا مرنة ومتنوعة، لافتة إلى إمكانية المشاركة في أكثر من جمعية في حال كان المشترك مؤهلًا لذلك، كما يمكن للمشارك الانسحاب من الجمعية قبل اكتمال مقاعد التسجيل فيها أو قبل تفعيلها.

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن التسجيل في المنتج متاح فقط من خلال تطبيق GOSI، حيث يمكن للمتقاعد اختيار الجمعية التي يريد الانضمام إليها، والشهر الذي يريد الانضمام فيه، وإكمال بقية الخطوات، لافتة إلى وجود فريق دعم عملاء للرد على استفسارات المشتركين وتقديم المساعدة لهم.

ويأتي إطلاق “جمعية GOSI” تأكيدًا لالتزام التأمينات الاجتماعية بأن تكون شريكًا لكل جيل وفي كل خطوة، من خلال تقديم خدمات وحلول تأمينية متجددة تلبي احتياجات المتقاعدين وتسهم في رفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.