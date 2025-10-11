توضيح من السعودية للكهرباء بشأن رابط تحديث سياسة الخصوصية وحماية البيانات

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن موقعها الإلكتروني يعمل بشكل طبيعي، وأن أنظمتها التقنية تعمل بكفاءة عالية وتخضع لأعلى معايير الأمان والموثوقية.

تحديث سياسة الخصوصية وحماية البيانات

وأضافت الشركة، في بيان لها: “أن الرابط المرسل للمشتركين ضمن الرسالة النصية، ذو الامتداد المرتبط بالنطاق https://se.sa المملوك للشركة السعودية للكهرباء والموجّه إلى الأرقام المسجلة في أنظمة الشركة بشأن تحديث سياسة الخصوصية وحماية البيانات هو رابط رسمي وآمن ويأتي في إطار التزام الشركة بالشفافية وتطبيق أفضل الممارسات في حماية بيانات المشتركين”.

ودعت السعودية للكهرباء جميع المشتركين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من قنواتها الرسمية فقط، وعدم التفاعل مع الرسائل أو الروابط مجهولة المصدر.