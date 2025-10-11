توضيح من السعودية للكهرباء بشأن رابط تحديث سياسة الخصوصية وحماية البيانات

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن موقعها الإلكتروني يعمل بشكل طبيعي، وأن أنظمتها التقنية تعمل بكفاءة عالية وتخضع لأعلى معايير الأمان والموثوقية.
وأضافت الشركة، في بيان لها: “أن الرابط المرسل للمشتركين ضمن الرسالة النصية، ذو الامتداد المرتبط بالنطاق https://se.sa المملوك للشركة السعودية للكهرباء والموجّه إلى الأرقام المسجلة في أنظمة الشركة بشأن تحديث سياسة الخصوصية وحماية البيانات هو رابط رسمي وآمن ويأتي في إطار التزام الشركة بالشفافية وتطبيق أفضل الممارسات في حماية بيانات المشتركين”.
ودعت السعودية للكهرباء جميع المشتركين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من قنواتها الرسمية فقط، وعدم التفاعل مع الرسائل أو الروابط مجهولة المصدر.
— العناية بالمشتركين (@AlkahrabaCare) October 11, 2025