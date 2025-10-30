توضيح من حساب المواطن بشأن احتساب الدعم ونتائج الأهلية

البرازيل: ارتفاع قتلى عملية ريو إلى 121 شخصًا حرم أمير الرياض ترعى انطلاقة جمعية “إدراك للأورام” يوتيوب يدفع 24 مليون دولار لتسوية نزاع مع ترامب شقيقان يكسبان 335 ألف ريال من طرح الشواهين في مزاد نادي الصقور أمير القصيم يرعى انطلاق منافسات “باها القصيم تويوتا 2025” الأخضر يواجه كوت ديفوار والجزائر وديًّا استعدادًا لبطولة كأس العرب مجلس الأمن يندد بجرائم قوات الدعم السريع في الفاشر البنك المركزي الأوروبي يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود إطلاق مبادرة منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني
أكد برنامج حساب المواطن أنه يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية دون احتساب الدفعات السابقة.
وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
أعلن برنامج حساب المواطن، مساء أمس الأربعاء، صدور نتائج الأهلية للدورة 96 (لشهر نوفمبر من العام الجاري 2025).
وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي “اضغط هنا“.