توضيح من حساب المواطن بشأن العنوان الوطني

قال حساب المواطن إنه لابد من تطابق العنوان الوطني في الحساب بالبرنامج مع عقد الإيجار الخاص بالمستفيد في منصة إيجار والعنوان الوطني الخاص به في سبل حتى لاتتأثر أهليته.

كذلك كشف برنامج حساب المواطن، عن موعد وتفاصيل، إجراءات الاعتراض على عدم الأهلية للحصول على الدعم للمستفيدين.

الاعتراض على عدم الأهلية

وقال حساب المواطن، عبر منصة إكس، ردا على سؤال مستفيد، إنه يمكن معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حساب المستفيد من خلال (دراسة الأهلية) ويلزمه تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة.

وأضاف برنامج حساب المواطن، “أنه يلزم أيضًا تحديث بياناته طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.

كذلك أوضح حساب المواطن أنه في حال وجود عقد إيجار موحد، يتم التحقق من صحته عبر منصة “إيجار”، ومطابقة البيانات المفصح عنها مع الجهات ذات العلاقة.

حساب المواطن وصحة المعلومات

وتابع البرنامج ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، أنه في حال ثبوت عدم صحة المعلومات، فإن ذلك يُعد مخالفة قد يترتب عليها تطبيق الجزاءات وفق السياسات والضوابط المعتمدة في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج بشأن معايير الاستحقاق، أن احتساب قيمة الدعم يختلف من حالة إلى أخرى بحسب الوضع المالي وعدد أفراد الأسرة، داعيًا المستفيدين إلى استخدام الحاسبة التقديرية المتاحة عبر موقع البرنامج الرسمي من أجل معرفة المبلغ المتوقع صرفه بدقة وشفافية.

دعم حساب المواطن للدفعة الـ 95

وقبل أيام، أودع برنامج حساب المواطن 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والتسعين أكثر من 9.7 ملايين مستفيد وتابع.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، إن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 256 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالاً.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 89%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.