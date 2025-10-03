توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي بعد 10 سبتمبر

قال حساب المواطن إنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 سبتمبر، سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر نوفمبر، وسوف تصل رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

كما أكد البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: