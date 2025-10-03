Icon

توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي بعد 10 سبتمبر Icon المدينة المنورة تتصدر معدلات إشغال مرافق الضيافة السياحية للنصف الأول من 2025 Icon تعديل مدة استحقاق الأم المطلقة للدعم السكني إلى عام واحد Icon عروض للهجانة وفرضيات ضمن مشاركة الأمن العام في معرض الصقور والصيد السعودي Icon 53 مادة.. تفاصيل تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني Icon ذوبان تاريخي للأنهار الجليدية في سويسرا Icon غدًا الليلة الدولية لرصد القمر Icon تُمسك بثوبها وسط الرمال.. صخرة العروسة تشكيلٍ جيولوجي نادر قرب تيماء Icon وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon الأفواج الأمنية تقبض على مواطن لترويجه 12 كيلو قات في عسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم

توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي بعد 10 سبتمبر

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٩ مساءً
توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي بعد 10 سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال حساب المواطن إنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 سبتمبر، سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر نوفمبر، وسوف تصل رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

كما أكد البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

قد يهمّك أيضاً
فبراير 28 يومًا.. كم تبقى على إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن ؟

فبراير 28 يومًا.. كم تبقى على إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب...

بدر حولته جهة العمل إلى نظام ساند فهل يتأثر دعم حساب المواطن ؟

بدر حولته جهة العمل إلى نظام ساند فهل يتأثر دعم حساب المواطن...

  • الدخول على موقع البرنامج
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

الاستعلام عن الدعم

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع البرنامج
الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلية تقييم الأصول في حساب المواطن
السعودية اليوم

آلية تقييم الأصول في حساب المواطن

السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح الأصول القابلة للتقييم
أخبار رئيسية

حساب المواطن يوضح الأصول القابلة للتقييم

أخبار رئيسية
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن الحالة الاجتماعية للمستفيدين
أخبار رئيسية

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن الحالة...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: يُصرف الدعم للمستقل بناءً على مجموع دخله
السعودية اليوم

حساب المواطن: يُصرف الدعم للمستقل بناءً على...

السعودية اليوم
توضيح من حساب المواطن بشأن إجراءات الاعتراض على عدم الأهلية
أخبار رئيسية

توضيح من حساب المواطن بشأن إجراءات الاعتراض...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: 4 أسباب تمنع صرف الدعم للمستفيد
أخبار رئيسية

حساب المواطن: 4 أسباب تمنع صرف الدعم...

أخبار رئيسية
تنويه مهم بشأن فاتورة الكهرباء في حساب المواطن
السعودية اليوم

تنويه مهم بشأن فاتورة الكهرباء في حساب...

السعودية اليوم
حساب المواطن: 3 خطوات لتعديل الآيبان البنكي للمستفيد
أخبار رئيسية

حساب المواطن: 3 خطوات لتعديل الآيبان البنكي...

أخبار رئيسية