توضيح من حساب المواطن بشأن موعد دراسة حالة الأهلية

قال حساب المواطن إنه في حال تم تقديم طلب التقديم والحصول على الدعم بعد تاريخ 10 سبتمبر، سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابه “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر نوفمبر.

حساب المواطن والحد المانع

في سياق متصل، أضاف برنامج حساب المواطن، أن الحد المانع يتحدد بناء على دخل الأسرة وتركيبة وعدد أفرادها.

وقال حساب المواطن بشأن الحد المانع: “يختلف الحد المانع ما بين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن الاستعلام عن حالة الاعتراض من خلال حساب المستفيد في البرنامج.

إيداع دعم شهر أكتوبر:

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والتسعين أكثر من 9.7 ملايين مستفيد وتابع.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، إن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 256 مليار ريال، منها 2.8 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالاً.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 89%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.