توقعات بطقس مستقر اليوم على معظم المناطق

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٥ صباحاً
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية، في حين يبقى الطقس مستقرًا على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة (15 – 35) كم/ساعة تصل إلى (45) كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويصل ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

وعلى الخليج العربي تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية سرعة (10 – 30) كم/ساعة، وحالة البحر خفيف الموج، ويصل ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر.

