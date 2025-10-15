Icon

ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في إحدى الشقق السكنية بتبوك Icon الأراضي البيضاء للملاك: اسرعوا في التسجيل قبل 30 أكتوبر Icon وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة Icon 6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس  Icon ضبط أكثر من مليوني قرص إمفيتامين مخبأة في شحنة مكسّرات بالرياض Icon فهد بن سلطان: تأهل المنتخب لكأس العالم إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة Icon إجراءات نظامية بحق فتاتين حملتا مجسم سلاح ناري بالطريق العام في بيشة Icon ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي بإندونيسيا Icon رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة مساء  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي بإندونيسيا

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٤ صباحاً
ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي بإندونيسيا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

ثار بركان جبل “ليوتوبي لاكي-لاكي” في جزيرة “فلوريس” بإندونيسيا، ما تسبب في إطلاق أعمدة كثيفة من الرماد تصل إلى 10 كيلومترات إلى السماء.

وأفادت وكالة علم البراكين الإندونيسية اليوم، بأن البركان ثار في وقت متأخر من مساء أمس ومرة أخرى في حوالي الساعة 1:35 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لإندونيسيا، ما تسبب في إطلاق حمم بركانية إلى ارتفاع عشرة كيلومترات فوق قمته، وتسبب في تعطيل عمليات المطار ومسارات الرحلات الجوية.

قد يهمّك أيضاً
بالصور.. ثوران بركان بارداربونغ

بالصور.. ثوران بركان بارداربونغ

بركان يدمر مئات المنازل في جزيرة بالما الإسبانية

بركان يدمر مئات المنازل في جزيرة بالما الإسبانية

وأشارت إلى أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء ثوران البركان، إلا أن السلطات الإندونيسية أصدرت تحذيرات للسكان والسياح في الجزيرة الواقعة شرقي البلاد من الاقتراب من المنطقة.

يذكر أن إندونيسيا تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي المنطقة الأكثر نشاطًا جيولوجيًا على وجه الأرض، وكثيرًا ما تحدث ثورات بركانية وزلازل على طول هذا الحزام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد