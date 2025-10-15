ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي بإندونيسيا

ثار بركان جبل “ليوتوبي لاكي-لاكي” في جزيرة “فلوريس” بإندونيسيا، ما تسبب في إطلاق أعمدة كثيفة من الرماد تصل إلى 10 كيلومترات إلى السماء.

وأفادت وكالة علم البراكين الإندونيسية اليوم، بأن البركان ثار في وقت متأخر من مساء أمس ومرة أخرى في حوالي الساعة 1:35 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لإندونيسيا، ما تسبب في إطلاق حمم بركانية إلى ارتفاع عشرة كيلومترات فوق قمته، وتسبب في تعطيل عمليات المطار ومسارات الرحلات الجوية.

وأشارت إلى أنه لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء ثوران البركان، إلا أن السلطات الإندونيسية أصدرت تحذيرات للسكان والسياح في الجزيرة الواقعة شرقي البلاد من الاقتراب من المنطقة.

يذكر أن إندونيسيا تقع على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي المنطقة الأكثر نشاطًا جيولوجيًا على وجه الأرض، وكثيرًا ما تحدث ثورات بركانية وزلازل على طول هذا الحزام.